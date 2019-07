La mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky aproparan el públic a l'obra de diverses compositores que la història de la música ha oblidat o menystingut, com Clara Wieck, Pauline Viardot i Fanny Mendelssohn. I també interpretaran àries creades per homes per a rols femenins. L'actriu Clara Segura exposarà les trajectòries i les vivències d'aquestes dones compositores. Entrades: 20 euros.