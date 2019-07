Bad Gyal publica «Santa María», un nou senzill en col·laboració amb Busy Signal

La cantant catalana Bad Gyal ha publicat aquesta matinada passada, després de mesos d'expectació, el senzill "Santa Maria", el seu primer llançament amb els segells Interscope i Aftercluv, amb els quals va signar fa tres mesos. En el tema hi col·labora el jamaicà Busy Signal, conegut per l'èxit "Watch out for this".

"Santa Maria" havia atrapat completament l'interès dels seguidors de la cantant a les xarxes socials des que Bad Gyal la va estar interpretant en les seves últimes actuacions de l'última temporada sense fer el pas de llançar-la oficialment a les plataformes.

A partir de llavors, han estat constants per part dels fans els missatges a Twitter i a Instagram demanant a Bad Gyal el llançament de "Santa Maria", i l'aparent impassibilitat de l'artista va desencadenar una allau de mems i bromes sobre això.

"Santa Maria" barreja els ritmes jamaicans que caracteritzen Busy Signal amb el dancehall que Bad Gyal va portar a Espanya tres anys enrere, i es complementa amb pinzellades de reggaetón, trap i R&B, en dos minuts i mig de cançó.

Una barreja de ritmes que, units a unes lletres de contingut sexual explícit, ha despertat a les xarxes de manera immediata, que han reaccionat majoritàriament amb missatges d'aprovació per convertir "Santa Maria" en "trending topic" a Twitter.

Bad Gyal (Vilassar de Mar, Maresme, 1997) és coneguda perquè, el 2016, va gravar algunes cançons amb el productor DJ Fake Guido i va fer videoclips de baix pressupost que van arrasar a YouTube.

"Pai", una versió de "Work" de Rihanna, i "Indapanden", totes dues en català, van ser els seus primers temes i videoclips que van tenir reconeixement.

A final del 2016 va publicar el mixtape "Slow Wine", amb el qual es va fer famosa pels nous ritmes jamaicans que va aportar al panorama musical espanyol, amb senzills com "Febre" i "Mercadona", dues de les seves cançons més populars a dia d'avui.

El 2018 va llançar el seu segon àlbum, "World wide angel", amb el qual Bad Gyal es va convertir en una artista reconeguda internacionalment. Des d'aleshores, ha actuat en festivals de països de tot el món, entre els quals destaquen el Japó i els Estats Units.

Aquest estiu, Bad Gyal continua la seva gira amb parades en el Festival Sónar de Barcelona (20 de juliol), l'Arenal Sound (Borriana, Castelló), en el MOMA PS1 (Nova York) i al Hellow Festival de Monterrey (Mèxic).