Exposició de Pep Ribera a La Sala Municipal d'Igualada

La Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada inaugura dijous una mostra de l'obra del disse-nyador, fotògraf i artista Pep Ribera (1948-2017). El comissariat de l'exposició ha estat a càrrec de Josep Maria Cuadras, Lluís López, Manel Marimon i Josep Maria Rosich, integrants de Fons Gràfic, que pertany a l'associació disseny=igualada, organitzadors de la mostra que es podrà visitar fins al 20 d'octubre.

Pep Ribera Mussons va ser un dels primers dissenyadors gràfics d'Igualada i, possiblement, un dels més importants. També va exercir una gran activitat com a pintor i fotògraf. La retrospectiva s'inicia amb una sèrie de pintures de la primera època, i d'altres dels anys 80. La mostra continua amb obres dels seus inicis com a dissenyador amb cartells, logos i un apartat amb treballs que va fer per a les institucions. S'ha donat èmfasi a la creació de la imatge corporativa de la ciutat d'Igualada. Entre les obres exposades hi ha treballs inèdits o de feines que no es van aprovar. L'audiovisual presenta un apartat de fotografies i un petit recull de l'obra gràfica. El fill, Roger Ribera, és l'autor del disseny gràfic i de l'audiovisual. El dia 6 d'octubre s'oferirà una visita guiada per l'exposició.