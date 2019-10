Manresa homenatja el cantautor i activista Pete Seeger en el centenari del naixement

Músics i promotors del concert d'homenatge a Pete Seeger que se celebrarà aquest dissabte a la nit a la Sala Gran del Kursaal; després, 'off' al pati amb Els Seegers

Tibant aquest fil i coincidint que aquest 2019 se celebra el centenari de Seeger, l'Associació d'Arrel, El Galliner i la Fira Mediterrània han organitzat tot un seguit d'actes per divulgar un llegat «de plena vigència». L'acte central serà un concert que acabarà aplegant mig centenar de persones a l'escenari del Kursaal i que se celebrarà dissabte (21 h). Actuaran dos grups especialitzats en les cançons de Pete Seeger: Tren Seeger i els locals Els Seegers (Pep Gasol, Rah-mon Roma i August Garcia, creats el 2002) i formacions del territori en un recital concebut per a aquesta ocasió.

A la primera part hi actuaran els grups locals: Els Seegers, els bagencs Barba-roig (Joana Guàrdia, Albert Camprubí, Jaume Forns, Jordi Llatjós, Josep Pinyot, Francesc Vallespí i Manel Villaplana) –que han tornat als escenaris després del festival d'homenatge als 50 anys del mític Grup de Folk, celebrat el 2018-; el Cor InCordis (que obrirà la vetllada); el trio integrat per Lou Hevly, Alba i Sara Sanfeliu; el grup format per Roger Camprubí, David Casas, Alba i Sara Sanfeliu i Ramon Elias i un altre amb Lluís Piñot, Lluís Atcher, Amadeu Rossell i Miqui Giménez, a més a més d'un grup de Mi-nyons Escoltes i Guies. A la segona part del concert, actuarà el grup Tren Seeger i el concert es clourà amb la interpretació conjunta de tres cançons: Baix a la vora del riu, Guantanamera i Junts en sortirem (versió de Tots junts vencerem). El recital el presentarà Llorenç Planes i es repartirà un cançoner. Després del concert a la Sala Gran del Kursaal, Els Seegers oferiran un final de festa al pati del teatre.

Arturo Gaya qualificava ahir Seeger de «referent de dos grans corrents musicals dels seixanta». El folk, amb Xesco Boix al capdavant, el primer que va divulgar les cançons de Seeger, algunes de les quals han esdevingut himnes de diferents generacions; i la cançó, amb un nom destacat, Raimon, el primer que el va convidar a Catalunya. El mes de març passat, el Barnasants i el Tradicionàrius van promoure el concert en commemoració del centenari del nord-americà, amb Tren Seeger i convidats. La roda de premsa es va celebrar al bar Llopart de Sants, el local on el 1971 Seeger va oferir un improvisat recital després que el governador civil li impedís actuar a l'Escola d'Enginyers de l'avinguda Diagonal. Jordi Llopart, que va oferir el local del seu pare ara fa 48 anys, serà dissabte a Manresa, explicava Manel Villaplana. Atcher remarcava una de les principals característiques de Seeger: «La complicitat que creava amb el públic». Es tracta, reblava Gaya, de portar-lo a «l'equipatge» i celebrar-ho cantant perquè «allà on se canta pots anar a viure».



Dimecres Seeger

La Plana de l'Om acollirà dimecres la resta d'actes d'homenatge al cantautor: un taller de cançó Seeger (18 h), la projecció del film El poder de la cançó -amb la col·laboració de CineClub- (20 h) i l'exposició Pete Seeger: el poder transformador de la cançó, que s'inaugurarà a les 19.45 h i que està integrada per 12 plafons amb imatges inèdites, cançons i partitures, així com els aspectes més significatius de la vida de Seeger. Una mostra amb materials de Ramon Nadal, estudiós i col·leccionista que durant anys ha recollit una documentació exhaustiva sobre el cantautor. Es podrà visitar fins al 13 d'octubre.