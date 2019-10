Plácido Domingo dimiteix com a director general de l'Òpera de Los Angeles per les acusacions d'assetjament sexual

Plácido Domingo ha anunciat que dimiteix com a director general de l'Òpera de Los Angeles per les acusacions d'assetjament sexual que el persegueixen des de fa setmanes, segons ha indicat en un comunicat que ha remès al diari 'Los Angeles Times'. Segons recull el rotatiu nord-americà, el tenor, de 78 anys, ha afirmat que aquestes acusacions "han creat una atmosfera" en la qual la seva "habilitat" per servir la companyia "s'ha vist compromesa". Per això afirma que mentre segueix "treballant per netejar" el seu nom, ha pres la decisió de deixar el càrrec i anul·lar les actuacions programades.

Domingo ha estat al capdavant de l'Òpera de Los Angeles com a director general des del 2003. La renúncia arriba una setmana després que el tenor fos retirat de la producció 'Macbeth' del Metropolitan Opera de Nova York.

Cal recordar que a mitjan agost nou dones van denunciar a l'agència de notícies Associated Press (AP) haver sofert abusos sexuals del cantant. En concret, van denunciar haver estat pressionades perquè mantinguessin relacions amb ell sota l'amenaça de perdre la feina si no hi accedien