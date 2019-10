L'escriptor basc Bernardo Atxaga participarà al Pessics de Vida el 23 d'octubre

Tot i que inicialment s'havia anunciat el dimecres 30, el convidat de l'octubre del cicle Pessics de Vida, l'escriptor basc Bernardo Atxaga, participarà en el cicle, inclòs també en el festival literari Tocats de Lletra, una setmana abans, el dimecres 23. L'entrevista a l'autor d 'Obabakoak, l'escriptor en eusquera més llegit i premiat, serà a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Casino i el periodista Pep Corral Vilella.

Bernardo Atxaga, pseudònim de Joseba Irazu Garmendia, va néixer a Guipúscoa el 1951. Llicenciat en Ciències Econòmiques, no va fer el pas a la literatura fins a l'inici dels vuitanta. Ha signat poemaris i llibres com El hombre solo, Esos cielos, El hijo del acordeonista o Siete casas en Francia. Membre de l'Acadèmia Basca, imparteix conferències sobre història i cultura i recitals de poesia. Com va explicar fa uns mesos, coincidint amb l'estrena cinematogràfica d' El hijo del acordeonista, dirigida per Fernando Bernués, entre els seus plans hi ha escriure una novel·la sobre el cas Alsasua. Segons Atxaga, «qualsevol persona al País Basc sap que va ser una baralla de bar».