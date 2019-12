Els Premis Ateneu reconeixen l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla i l'Ateneu Igualadí

L'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola i l'Ateneu Igualadí han estat dues de les entitats guanyadores dels Premis Ateneus 2019. L'entitat de la colònia puig-reigenca va ser distingida amb el primer premi en l'apartat de Creativitat Artística dels Premis Ateneus 2019 per l'enregistrament del disc en què es recullen les músiques de la Festa Major de l'Ametlla de Merola. Un treball que es va editar el mes de setembre passat i enregistrar per la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, sota la direcció musical de Josep Maria Conangla. I l'Ateneu Igualadí va rebre els dos guardons de les dues categories a les quals s'havia presentat: el Premi Treball en Xarxa, amb el projecte «Dimarts Disruptius» que actualment està en funcionament (dimartsdisruptius.cat) i el Premi Jove, Proposa!, amb la proposta «Micro Obert».

Tal com ja va explicar aquest diari, el disc Festa Major. L'Ametlla de Merola recull El Ball de Cascavells i El Ball de Nans, amb els arranjaments per a cobla de Josep Conangla i Escudé, datats del 1928; El Ball de Gegants, escrit per Josep Maria Conangla i Triviño el 1990, i El Ball del Gegantó, estrenat el 2016 i obra de Jordi Vilà. També inclou la sardana La Festa Major de l'Ametlla de Merola, de l'avi Conangla. La iniciativa va sorgir fa un any sota la direcció del músic Jordi Vilà, Toti, director dels balls de la Festa Major de l'Ametlla de Merola, ja que fins llavors no havia existit mai cap enregistrament d'aquestes melodies. Fins ara s'utilitzaven gravacions fetes durant la festa major, però no hi havia cap gravació professional. La gravació es va fer durant un matí a l'estudi 44.1 d'Aiguaviva després d'un únic assaig amb Conangla i Vilà com a directors de la formació de manera excepcional.

La gala de lliurament de premis, presidida per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va ser conduïda pel músic islandès Halldor Mar i el president de la Federació d'Ateneus, Pep Morella, que va remarcar la importància que ha assolit la Federació d'Ateneus gràcies a l'esforç constant de les entitats que en participen arreu del territori. Mateu Fité, membre i expresident de l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola, va rebre el guardó de mans de la consellera Vilallonga en el lliurament de premis que va tenir lloc dilluns a la tarda al Palau de la Generalitat. Així mateix, i acompanyada de Morella, el va recollir Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu Igualadí. Es tracta de la trentena edició d'aquests premis que organitza la Federació d'Ateneus de Catalunya. L'entitat igualadina, d'altra banda, va voler «compartir» el guardó «amb totes les persones que dia a dia fan possible la vida a l'Ateneu igualadí, i que alimenten i fan créixer una entitat com la nostra».