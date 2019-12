Kase.O: «La rima ja està atrotinadíssima»

«Va néixer com un record per a mi mateix perquè era una cosa molt gran tot el que estàvem aconseguint», assegura divertit el raper, que explica el documental de dues hores que relata tot el procés creatiu i la posterior gira va sorgir perquè tot el viscut no es perdés en la seva «malparada memòria».

Un cop aclarit això, es mostra encantat del resultat «bonic», perquè «complementa molt bé» El Círculo (Rap Solo, 2016): «Hem fet un pas més enllà perquè no volia que s'acabés aquesta etapa, la volia allargar costi el que costi. L'any que ve faré gira per festivals i sí que ja serà el final i caldrà començar a pensar en projectes nous».

Això sí, l'aragonès admet que encara està «creativament molt cansat» després de buidar-se «massa» a El Círculo, un àlbum que defineix com «tota una vida d'experiències personals». «M'ho vaig agafar com la meva opera prima però també com la meva obra mestra», llança, i després remarca que per al futur també vol evolucionar musicalment per trobar «vehicles nous i sorprenents».

El que sí que avança és que en la pròxima vegada no li agradaria treballar només com a El Círculo, sinó que vol comptar amb «gent involucrada, ja siguin MCs o una banda». I afirma: «La música és per compartir-la i gaudir-ne i com més talent sumis més completa és l'obra. Ara mateix no em ve de gust enfrontar-me a un disc en solitari una altra vegada, ja sigui per por, mandra o apetència d'altres coses. Estic esperant un senyal».

Anticipa, així mateix, la seva intenció que el pròxim sigui «molt més banal, més de vacil·lar o crítica social, de mirar més cap a fora i menys cap endins». «Tampoc vull ser un pesat, m'he buidat bastant, més coses no puc explicar de la meva vida... bé, encara puc cagar-la molt més, i això segur que m'inspira», planteja entre rialles, i després ho acaba rematant : «És esgotador estar confessant-te i explicant les teves misèries sempre».

Amb el marcat desig de canviar altre cop i amb la incertesa de no saber encara quina direcció prendrà, Kase.O advoca per la «llibertat creativa i el risc». «Sense risc tot és molt avorrit per a mi», remarca, i es respon a si mateix des de l'altra riba d'aquesta afirmació: «És divertit canviar de registre i no estar sempre rapejant densament. Ja soc gran per caminar amb complexos i pensant en el que diran».



«La rima me la sua»

Amb aquest plantejament oberturista, sorprèn menys aquest passatge del documental en què afirma el raper: «La rima me la sua». Somriu divertit en recordar-ho, però no dubta a defensar les seves paraules: «La rima és un obstacle per a qualsevol discurs. I ja si entres en el món de la rima consonant, condiciona tot el missatge. Jo odiava aquesta sensació d'anar ajuntant paraules perquè rimen i haver de donar-hi després un sentit».

«I ho he fet moltes vegades», continua argumentant, i rememora com és «rimar paraules maques fixant-te en l'estil». Però llavors nou el cap i reitera: «No em valia aquesta fórmula i la rima va passar a un segon pla. A El Círculo hi ha més rima assonant i més contingut que estètica. Va ser un alliberament. Cal perdre el respecte a la rima, que ja està atrotinadíssima. A l'assonant i fins i tot a les mètriques. Les paraules boniques són falses, són maneres de maquillar i jo volia el sentiment cru. I, escolta, les rimes no són gens dolentes encara que no sigui consonant tot el disc».

Abans de sentir aquest alliberament, amaga Kase.O en el documental en deixar el rap per sempre, encara que, segons admet, aquesta no va ser la primera vegada. «Aquesta sensació l'he tingut diverses vegades en la meva carrera. És por i mandra també», assenyala, alhora que recorda la pregunta que li venia al cap en aquest moment de dubte creatiu: «Per què m'he ficat en això si ja no em proporciona plaer i és una tortura i una angoixa per a la meva vida?».

«La pressió i la por a la crítica és una cosa angoixant», admet el raper, que ràpidament destaca que «no hauria de ser així». I planteja divertit: «Quan vaig començar no tenia tanta por perquè una maqueta potser l'escoltaven amb sort 500 persones. Ara em pesa més la càrrega i saber que ho escoltaran gairebé milions de persones, que es diu aviat. Si penses això davant del foli en blanc, no surt ni una paraula».

Concedeix en aquest punt que, «com diria Labordeta», podria ser que «els rapers siguin els cantautors del segle XXI», encara que aclareix que ell no es veu en el terme clàssic de la paraula, encara que sí en el «poètic d'algú que escriu una cançó i hi plasma els seus sentiments». «A la ràdio sonen cançons d'amor de gent que no està enamorada, que no han escrit ells i són paraules buides. L'estètica és important, però les cançons reals són una altra cosa», explica.