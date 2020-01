Sant Benet de Montserrat inicia el segon cicle de música i silenci

El monestir de Sant Benet de Montserrat organitza el segon cicle de concerts de música i silenci. Coordinats per Teresa Forcades, els sis concerts programats, que es faran un diumenge al mes fins al juny, començaran amb 10 minuts de silenci introduïts per un breu text. Al final hi haurà un col·loqui entre els músics i el públic assistent.

El primer concert es farà aquest diumenge amb l'organista Juan de la Rubia, titular de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El 9 de febrer serà una sessió de música barroca; l'1 de març, de música litúrgica russa ortodoxa; el 26 d'abril actuarà el Cor Gac amb l'organista Marc Díaz, dirigits per Lluís Vilamajó; el 24 de maig cantarà Lídia Pujol, i el 7 de juny, l'Orfeó de Sabadell.