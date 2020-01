Dos nous àlbums de David Bowie veuran la llum aquest 2020

Coincidint amb el que hauria estat el seu 73è aniversari, aquest 8 de gener es va anunciar "David Bowie, Is it Any Wonder?"; un EP de sis enregistraments (inèdits i rareses) que s'aniran publicant només per streaming durant les pròximes sis setmanes.

La primera d'elles és una versió inèdita de 'The Man Who Sold The World', llançada ja com single digital per celebrar l'aniversari de Bowie i el 50è aniversari de la composició i gravació d'aquest clàssic. Cinc cançons més es llançaran setmanalment cada divendres a partir del 17 de gener.

'The man who sold the world (versió de "ChangesNowBowie") s'agafa de la sessió de 9 pistes "ChangesNowBowie", gravada i transmesa per la BBC al 50 aniversari de David el 8 de gener de 1997 i que també sortirà en una edició limitada com a LP i CD el 18 d'abril. Aquesta sessió, fonamentalment acústica, va ser realitzada en una atmosfera íntima i propera, en la qual el mateix David Bowie presentava els seus temes favorits. La portada d'l'àlbum comptarà amb un retrat en blanc i negre de David de reconegut fotògraf Albert Watson, pres a Nova York el 1996.