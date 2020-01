Navarcles proposa teatre i música per al primer trimestre a l'Auditori

Tres peces teatrals i una actuació musical configuren la programació del primer trimestre del Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Per gaudir d'aquest quartet de propostes, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament crea un abonament que permet veure tot el cicle per 25 euros. «L'objectiu és consolidar una programació estable a l'Auditori», explica la regidora Nereida Berruezo.

La programació començarà dissabte vinent amb l'obra de teatre El futur, escrita i dirigida per Joan Yago i amb la navarclina Xènia Sellarès en el repartiment. El muntatge imagina com ens veuran d'aquí a uns anys els nostres successors. Per Sant Valentí se celebrarà una nova edició de La Febrada, una comèdia que porta per títol El bandoler Capablanca fa nit a Sant Benet, escrita pel navarclí Joan Antoni Hernández.

El grup bagenc Moon Vision, format per Albert Pardo, Xevi Collado i Júlia Collado, mostrarà la seva proposta de música electrònica. El monòleg humorístic i feminista de Patrícia Sornosa titulat Desaparezca aquí, una invitació a la rialla i la reflexió , clourà el cicle a final de març.