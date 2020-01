Manresa homenatja les dones deportades al camp de Ravensbrück

El claustre del Museu de Manresa acollirà aquest proper dilluns, 27 de gener, a dos quarts d'onze del matí, un acte de record a les víctimes del nazisme amb la participació de l'alumnat dels centres que viatgen als camps de Mauthausen i Gusen, els instituts Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Lacetània de Manresa, i l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Enguany es dedicarà especialment a les dones deportades a Ravensbrück.

El 27 de gener és el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. A Manresa se celebra des de fa uns anys, i enguany se centrarà en especial en les dones que van ser deportades als camps d'extermini nazis i en dues de les seves darreres figures representatives que han mort l'any 2019: Neus Català i Conxita Grangé, supervivents del camp de Ravensbrück.

Aquest camp va arribar a tenir prop de 60.000 mil dones l'any 1944. L'Amical de Ravensbrück treballa per desfer la invisibilitat i l'oblit que han patit les dones com a víctimes del nazisme.

"No reivindiquem la veritat com un privilegi, sinó per justícia i reconstitució d'una part històrica que arrenca el1936; pel respecte a les nostres mortes, per desagreujar a tantes dones oblidades. Més de quatre-centes espanyoles van passar procedents de vint-i-cinc departaments controlats dels noranta-cinc que té França" (Neus Català).

En l'acte de commemoració, alumnes dels centres educatius que participen en els viatges als camps de Gusen i Mauthausen faran diverses intervencions, així com la presidenta de l'Amical de Ravensbrück. També intervindrà el president de l'Amical de Mauthausen i altres camps, entitat que promou i organitza els viatges d'alumnes als camps nazis amb l'objectiu d'educar a partir de la memòria històrica en la pau i el respecte als drets de les persones.

En el mateix acte s'inauguraran les exposicions "Camps: camins de pau", al mateix museu i "Rostres del Mediterrani", a l'Escola d'Art.

"Camps: camins de pau" és una instal·lació interactiva sobre l'experiència dels camps de concentració cercant paral·lelismes entre la memòria històrica i el moment actual a través de la mirada de fotògrafs de Fotoart amb l'alumnat que va participar a la visita als camps i obres del Taller de Gravat de l'Escola d'Art.

La mostra també recull les aportacions d'infants i joves d'onze centres educatius de la ciutat i el seu compromís per aprendre de la història per a construir un millor futur. A través de tallers i d'activitats participatives als centres de primària i secundària de la ciutat dinamitzades des de la Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera, els infants i joves obren la mirada a la necessitat de prevenir els conflictes i a la importància del paper personal en les societats d'acollida.

"Rostres del Mediterrani" és una proposta artística de l'Escola d'Art de Manresa que respon al projecte de la plataforma Stopmaremortum que recull mes de 450 rostres d'artistes gràfics d'arreu del món que reflexionen sobre la situació que viuen les persones refugiades que intenten arribar a Europa a través de la mar Mediterrània. L'objectiu és arribar a posar rostre a cadascuna de les més de 35.000 persones que hi han perdut la vida des de l'any 2000. Un objectiu tan inabastable com esfereïdor.

Els alumnes de disseny gràfic han treballat les imatges com a litografies, fet que els confereix el valor d'obra gràfica.

L'acte és obert a tothom i l'entrada a les exposicions és lliure.

Les exposicions es podran veure del 27 de gener al 8 de març de 2020 en horaris de dimarts a diumenge de 10 a 14 h i dissabte també de 17 a 20 h al Museu de Manresa i, pel què fa a l'Escola d'Art, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 15 a 21 h

Per cloure aquestes exposicions, el divendres 6 de març, a les 20 h hi haurà l'espectacle "Fadwa" a l'Espai Plana de l'Om. És una peça teatral sobre la vida i obra de la poetessa palestina Fadwa Tuqan, escrita per Mar Casas i Clara Garcés, i inspirada en la trajectòria vital de la poetessa per mostrar la riquesa cultural i la resistència ben viva del poble palestí en els territoris ocupats. És una producció de l'Associació Catalana per la Pau i tindrà entrada gratuïta.

L'acte i les exposicions han estat organitzats en el marc del Projecte Manresa-Mauthausen pels instituts que participen en el projecte, els instituts Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Lacetània de Manresa, i l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages, per l'Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa, la Casa Flors Sirera, l'Escola d'Art de Manresa i Foto Art Manresa i compten amb la col·laboració de l'Associació Memòria i Història de Manresa, l'Amical de Ravensbrück, l'Amical de Mauthausen i amb el suport del Memorial Democràtic, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.