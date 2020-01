Núria Pradas s'endú els 60.000 euros del premi Ramon Llull de literatura

Núria Pradas (Barcelona, 1954), veïna de Sant Esteve Sesrovires des de fa gairebé una dècada i mitja, va ser ahir proclamada gua- nyadora de la 40a edició del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, dotat amb 60.000 euros, per Tota una vida per recordar, la inspiradora història d'una noia plena de talent que vol deixar empremta en un món d'homes.

L'obra guardonada, que es va presentar en un inici amb el títol Les noies de tinta i pintura, narra la vida de Sophie Simmons, una noia de setze anys que deixa la ciutat de Nova York per buscar sort com a animadora de dibuixos als Disney Studios a Los Angeles.

Segons va dir l'autora ahir en la presentació del premi, el relat s'inspira en les vides de Mary Blair i Reta Scot, les dues primeres dones que es van obrir camí en el món de l'animació als Estats Units. «És un homenatge a les dones que han lluitat i lluiten pels seus somnis en un món restringit per homes», va declarar.

A través del seguiment de la història de dues grans produccions cinematogràfiques, Blancaneus i Dumbo, l'autora emmarca la protagonista en una professió, l'animació gràfica, on l'accés de la figura de la dona «ha trigat molt a fer-se present». En aquest sentit, Pradas va destacar que «les meves novel·les parlen de dones que veuen el món amb ulls de dona».

Núria Pradas ha destacat per la seva tasca literària en el món de la novel·la infantil i juvenil. No va ser fins a l'any 2014 quan es va iniciar en la literatura per a adults amb l'obra La noia de la biblioteca. Al llarg de la seva trajectòria professional com a escriptora ha estat guardonada amb diversos premis, entre altres el Premi Ferran Canyameres del 1996 amb Parella de Dames, el Premi Ciutat d'Olot del 2002 amb A carn, a carn!, i el Premi Carlemany per al foment de la lectura del 2012.

El jurat, format per Carles Casajuana, Francesca Cristoffanini, Pere Gimferrer, Gemma Lienas, Isona Passola, Carme Riera i Emili Rosales, ha premiat la novel·la de Pradas en un concurs on han participat 64 obres. El llibre sortirà a la venda el 4 de març amb Columna, i després en castellà (Planeta), italià (DeAPlaneta Libri) i portuguès (Planeta Portugal).