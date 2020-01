Les jornades sobre la vinya i el vi rememoren els usos populars

Mig centenar de persones van participar divendres i dissabte en les 8es Jornades de Patrimoni sobre la vinya i el vi, que es van celebrar a la delegació de Manresa del Col·legi d'Arquitectes, organitzades pel Centre d'Estudis del Bages. El tema va ser la recuperació de la memòria popular de la vinya i el vi, i es van poder escoltar ponències sobre el conreu, el paisatge i les tradicions populars. Així mateix, es va fer una conversa amb tres avis que treballaven la vi-nya i l'obtenció de vi de manera tradicional, i es va escoltar una comunicació sobre la recuperació de varietats de la vinya per la DO Pla de Bages. Dissabte es clouran les jornades amb una visita a la Casa de la Culla, seu de la DO Pla de Bages, i al celler Fargas-Fargas, de Salelles.