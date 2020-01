Los Valientes presenta el seu primer CD, «De aquí al cielo»

El grup manresà de punk-garage Los Valientes, guanyadors de l'última edició del premi Tendències de Regió7 al millor artista emergent, presentarà aquest dissabte el seu primer llarga durada, el CD De aquí al cielo, editat pel segell navarclí Long Live Records. La posada de llarg es farà al comerç MDR -Músicas de Régimen- situat al carrer Nou de Manresa, número 11, a partir de les 5 de la tarda, en un acte organitzat en col·laboració amb Cerveses Hoppit, que inclourà firmes de CD, un aperitiu i una sessió de DJ on es punxaran, entre altres, temes del nou disc.

Gravat i masteritzat als estudis Ultramarinos Costa Brava al principi del 2019, De aquí al cielo conté 11 temes originals cantats en anglès i manté el seu so punk-rock d'aires nostàlgics amb unes lletres que posen l'èmfasi, com expliquen ells mateixos, «en les inseguretats personals, la gestió de les emocions, les relacions amoroses, la concepció de la societat actual...». Temàtiques que «són plantejades al llarg d'onze cançons que fan referència al transcurs de tot un any i les seves estacions». Però tot i la perspectiva melancòlica, les lletres «sempre deixen entreveure que hi ha llum al final del túnel». Aquest és, subratllen, «l'origen del títol de la primera cançó, així com de la resta del CD». El treball ja està disponible en format físic –es podrà adquirir a MDR, demà– i en digital (longliverecords i spotify). Encara no hi ha data, expliquen, per al directe de presentació.

Toni Comino, Roger Rovira, Arnau Polinario i Oriol Font –tots en la vintena– es van convertir en Los Valientes al final del 2016. Comino i Polinario provenien de The Wends, i Rovira i Font, d'Aliens in My Room. El 2017 van enregistrar un EP de sis cançons, titulat com el grup, en format directe i també editat per Long Live Records.