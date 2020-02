Oques Grasses, Ginestà, Miki Núñez i Rosalía encapçalen les nominacions dels Premis Enderrock

Oques Grasses, amb cinc nominacions, i Ginestà, Miki Núñez i Rosalía, amb tres, encapçalen el rànquing dels Premis Enderrock per votació popular que s'ha donat a conèixer aquest dijous. Els segueixen amb dues nominacions 31 Fam, Cesk Freixas, Manel, Meritxell i Judit Nedderman, Porto Bello i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Núria Feliu rebrà el Premi Enderrock d'Honor i Manel Camp serà reconegut amb el Premi a la Trajectòria. D'altra banda, s'ha donat a conèixer el Premi Enderrock estrella, que guardonarà l'escriptor musical Jordi Sierra i Fabra. La gala dels Premis Enderrock 2020 se celebrarà el 5 de març a l'Auditori de Girona i per primera vegada es retransmetrà en directe pel canal 33.

La tercera i última ronda de la votació popular s'ha engegat aquest dijous després d'anunciar els nominats i els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer a la gala del proper 5 de març, on hi actuarà Blaumut, Balkan Paradise Orchestra, Gertrudis, Sopa de Cabra, Judit i Meritxell Nedderman, Koers, P.A.W.N. Gang, Salvatge Cor i Smoking Souls. Pel que fa a la col·laboració entre la CCMA i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) per a la retransmissió de la gala, el director editorial d'Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat l'aposta dels mitjans públics a favor de la difusió de la música.

Aquesta segona ronda ha sumat 18.000 vots, un 10% més que l'edició anterior. Gendrau ha valorat l'augment de presència femenina, amb el 40% de veus de dones o mixtes. Una d'aquestes veus és la de Júlia Serrasolsas, que juntament amb el seu germà Pau, formen el grup Ginestà. El duo barceloní ha estat la gran sorpresa de les nominacions, en tres categories, després de la publicació del seu primer disc al novembre, on expliquen històries quotidianes mitjançant la cançó protesta i el folk català.

"No ens ho esperàvem, ha estat molt 'heavy'. Hem ofert una cosa diferent, més fresca. S'associa la cançó d'autor a gent que porta molts anys, però nosaltres tenim aquesta essència però amb una estètica renovada que ha ajudat a què la gent s'hi fixi", ha dit Ginestà.

Amb una nominació hi ha Aitana, Albert Guinovart i Albert Bofill, Alfred García amb Txarango, Andrea Motis, Buhos, Chicuelo, Marco Mezquida, Clara Peya, el Cor Jove Nacional de Catalunya, Criatures, Dàmaris Gelabert, El Pony Pisador, El Pot Petit, Joan Rovira, Lágrimas de Sangre, Lildami, Mireia Vives & Borja Penalba, Nil Moliner, Ramonets i The Bop Collective.



Reconeixements a la indústria

L'acte celebrat aquest dijous a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha servit per entregar els reconeixements a la indústria per part d'Enderrock. S'ha guardonat els segells discogràfics Gandula i Kasba Music; els espais musicals de L'Auditori (pels seus 20 anys), el Liceu (20 anys des de la reobertura), la Cafeteria Slàvia (25 anys) i la sala Jazzman (40 anys). També han rebut reconeixements el programa de Catalunya Ràdio 'Mans' (15 anys), el festival Guitar BCN (30 anys), l'empresa Alter Sinergies (15 anys) i la plataforma cultural Lapsus (15 anys). "En ple segle XXI les institucions culturals no es poden quedar ancorades en el passat perquè sinó ens convertirem en esdeveniments anacrònics", ha dit el director general del Liceu, Valentí Oviedo.



Premis Xesco Boix i Joan Trayter

El disc 'La bona vida' (CK Music, 2019) de 2PrincesesBarbudes ha estat guardonat amb el Premi Xesco Boix 2020 de la crítica al millor disc per a públic familiar. El grup proposa un viatge fins l'any 8000 a.C. on hi ha una petita comunitat que es resisteix al progrés del neolític.

Gendrau ha comunicat també el Premi Joan Trayter, que aquest any ha recaigut en el músic manresà David Rosell, qui es va donar a conèixer com a líder de Dept., però també ha format part de grups com Brams, Mesclat o Els Catarres.



Cartell reivindicatiu

El cartell d'aquesta edició dels premis Enderrock 2020 conté un missatge reivindicatiu. Es tracta d'un disseny de Manel Cuyàs en què es demana un 'Dos per cent per la cultura'. Gendrau ha especificat que és una "exigència al Govern" per tal que dediqui un 2% dels pressupostos catalans al sector cultural, tal com ja fan altres països europeus com Dinamarca, Països Baixos, França o Portugal. El director de l'ICEC, Miquel Curanta, ha detallat que el pressupost que la institució destina a la música passarà a ser d'un 22%, i que amb altres línies d'ajuts, s'incrementarà un 34%. "És un convenciment que hem d'ajudar el sector des de darrere", ha dit Curanta.