EL DOCUMENTAL DEL MES

Cineclub i DocsBarcelona presenten avui el nou Documental del mes, Cachada, una producció d'El Salvador que ha recollit elogis en nombrosos festivals especialitzats. Un film que versa sobre un procés artístic i social d'una gran transcendència. La professora Egly Larreynaga planteja a cinc dones humils i sofertes (Magaly, Magda, Ruth, Chileno i Wendy), venedores ambulants d'El Salvador, que participin en un taller teatral, on acabaran projectant els traumes generats pels efectes devastadors d'una violència quotidiana, social i familiar, a la feina i en les seves llars. Aquest experiència catàrtica i reveladora condueix les cinc dones a formar una petita compa-nyia anomenada Cachada Teatro, que debutarà amb una obra professional en què es despullaran davant del públic per explicar les seves vivències personals més doloroses. Cachada suposa l' opera prima de Marlén Viñayo, una cineasta lleonesa que filmà prèviament tot un seguit de curtmetratges ( Voces en el muro, Los buenos maestros i Dicen que) i que d'ençà el 2013 viu a El Salvador. La seva pel·lícula, rodada al voltant d'un any i mig, aconsegueix capturar fidelment la transformació progressiva d'unes dones, inicialment submises, que s'acabaran revelant contra el seu destí. Un testimoni edificant que aporta convenientment un bri d'esperança en un univers desolat (el petit país centreamericà). Viñayo ha posat la seva càmera al servei d'unes dones, sovint invisibles i víctimes, i aconsegueix un document atractiu creativament i dotat, a més, d'un extraordinari (i indiscutible) valor pedagògic. Cachada ens parla, en definitiva, de la necessària aliança entre el cinema i les causes justes. La directora espanyola ens apropa amb una sinceritat insubornable a uns bocins d'una realitat allunyada.