Les 45 feminitats del llibre «Mujerario» es presenta a la General de Manresa

És el seu tercer llibre però el primer que publiquen i autoediten. Mujerario, d'Iris Serrano (il·lustradora) i Iván Prado (autor dels textos i director del Festiclown i fundador de Pallasos en rebeldía), es presenta avui a Manresa, a la General Store & Coffe (Passatge de Catalunya, 6), a partir de les 7 de la tarda. Serrano i Prado estaran acompanyats del músic manresà Natxo Tarrés i de Joan Palà i Sergi Carbonell, de Txarango.

Com explicava ahir Prado, Mujerario neix de la «necessitat de treballar junts» i, en el seu cas, de «posar veu a les dones» de Serrano. Unes dones fortes, d'estranya bellesa, que dibuixa una il·lustradora de traç delicat i missatge feminista. Són un total de 45 dones, una mena de «calidoscopi», on el lector trobarà, entre d'altres, la dona de foc, la dona orgasme, la dona cactus, la dona corall, la dona raig, la dona oceà, la dona ferida... «una oda a les feminitats que ens habiten i que m'habiten», subratlla Prado. Serrano, a més, ha estat aquests dies a Manresa pintant el mural «Sororitat, la força de les dones juntes», al carrer Llussà.

El llibre fa un repàs «de la diversitat» femenina «des d'un lloc poètic». I, com explicava Prado, «a ella li broten i a mi em generen un eco interior» que l'impulsa a escriure. Van presentar Mujerario ara farà un any i continuen de gira. Del miler de llibres venuts, diu Prado, ara ja en resten no gaire més de 200. Mujerario és el tercer dels llibres de Projecto Colibrí, impulsat pels dos creadors. Els beneficis del llibre es destinaran a l'associació Pallasos en Rebeldía.