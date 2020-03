«La poesia té el poder de canviar la formar de mirar i comprendre el món»

?Una venus vista des d'un altre punt de vista. És la imatge que suggereix el poemari V enus volta, la darrera obra de la poetessa Laia Martínez (Berga, 1984). L'escriptora i traductora, més coneguda com a Laia Malo, capgira al llarg dels poemes l'amor romàntic i planteja la necessitat d'estimar bé i conèixer-se a una mateixa. Martínez apunta que la poesia té el poder de desenvolupar noves formes de mirar i entendre el món, en un moment en el qual la lluita feminista creix.

«La força de la poesia s'esdevé quan és un art de carrer, capaç d'arribar a tothom de la forma que ho aconsegueix la música», sosté la poetessa. En aquest sentit, busca la sonoritat de les paraules a dalt de l'escenari amb Jansky. Un duet de música elecrònica que proposa una combinació de la poesia de Laia Malo i la música de Jaume Reus.

El seu amor per les paraules ve de lluny, de quan encara era una nena i corria per Navàs. De jove va decidir batre les ales i volar per conèixer ciutats com Londres. Ara viu a la vora de mar, a Mallorca.