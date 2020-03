Concerts i espectacles a Manresa: què es manté i que se suspèn (fins ara)

Després de la prohibició de la Generalitat de suspendre tota activitat col·lectiva i lúdica -espectacles i actes culturals- que reuneixi un miler de persones, tant en espais oberts com tancats, pel coronavirus, i de permetre la celebració de les activitats en espais que no superin el miler d'assistents però únicament amb el terç de la capacitat màxima permesa, com queda la programació cultural a Manresa, aquest cap de setmana?. De moment, així:

-Circuit MAM i Vermell Jazz. Es mantenen els concerts de divendres i dissabte. Aquest cap de setmana, la programació porta a Manresa dos plats forts: M.A.P. (Marco Mezquida, Ernesto Aurignac i Ramon Prats), divendres; i Carles Cases i Sveta Tovstukha, dissabte. El fet que els concerts se celebrin a la Sala Els Carlins, amb una capacitat de 350 persones, ha permès, explica Damià Giménez, promotor del Vermell Jazz, mantenir la programació perquè "per la xifra d'entrades venudes no ens passem del terç. Si hi arribem, limitarem accés". El concert de M.A.P. és el tercer del Circuit MAM i l'organitzem conjuntament amb Vermell Jazz. Segons Giménez, el que encara han de decidir és si els concerts de la setmana que ve al Vermell, amb una capacitat d'una setantena de persones, es canvien d'ubicació.

-Sala Stroika. Se suspèn el concert de Morad d'aquest divendres. De moment, com explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, la previsió és "poder canviar de data els concerts de la setmana que ve. Amb Morad no hem pogut ajornar-lo". Pel que fa a les sessions de discoteca, encara no havien pres cap decisió: o tancar la sala o deixar entrar el públic fins a un terç de la capacitat.

-El Sielu. Amb un aforament de 999 persones i exclosos de la prohibició, de moment, la intenció seria, explica Jordi Cortés, propietari de la sala, mantenir-la oberta amb la limitació del terç de la capacitat. La decisió definitiva, però, la predran segurament demà.

-Teatre Kursaal i Teatre Conservatori: els seus responsables encara estan valorant quins espectacles poden ajornar o canviar d'ubicació. És un cap de setmana amb molta programació: divendres, Anaïs Vila (teatre Conservatori) i la Francophonie (Sala Gran del Kursaal); dissabte, Imagina't (teatre Conservatori, a la tarda); Rey Lear (Sala Gran del Kursaal); diumenge, taller de clown de Peter Shub (Sala Petita del Kursaal); Núria Picas: andante con moto (Teatre Conservatori)