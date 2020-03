Amb el disc sota el braç i sense concerts

El cas de la cantautora santpedorenca Anaïs Vila i el del duet manresà Jo Jet i Maria Ribot tenen molts elements en comú: tercer disc, planificació pensada per donar-lo a conèixer, llançament de senzills a la xarxa, publicació del treball íntegre, dates de presentació concretades per portar el directe als escenaris... i cancel·lació de l'estrena pel coronavirus. Una diferència? Anaïs Vila havia de presentar Contradiccions al teatre Conservatori avui fa una setmana però l'havia pogut preestrenar al Barnasants; Jo Jet i Maria Ribot estrenaven sant llorenç aquest dissabte en el cicle Backstage de la Fàbrica Moritz, compartint escenari amb Pedro Guerra, Espaldamaceta i Guillem Roma, i no ho podran fer. La seva data a Manresa és el 4 d'abril... Sigui com sigui, els artistes bagencs se sumen a grups del país, com Gertrudis, que també engegaven gira i que donen per perduts els concerts de primavera... i ja veurem l'estiu.

Les previsions no són gens optimistes. Segons un informe de la Federació de la Música d'Espanya (Esmúsica), la crisi provocada pel coronavirus significarà una pèrdua de 746 milions d'euros al sector de la música en viu a tot l'Estat. I, ahir, l'Acadèmia Catalana de la Música instava els programadors, tant públics com privats, a rebutjar la cancel·lació o anul·lació de les activitats i a promoure'n la reprogramació. També alertava que la falta de regulació del sector exigeix un pla de xoc «específic i atípic» i el seu president, Gerard Quintana, assegurava que «la perspectiva de l'estiu a la indústria musical és zero». La institució està recollint dades sobre les pèrdues del sector a través de les més de 40 entitats que aplega.