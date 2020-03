El Cirque du Soleil ofereix contingut digital en un nou espai web

El Cirque du Soleil va anunciar ahir la creació d'un nou espai web de contingut digital anomenat CirqueConnect, que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia. «En aquest moment en què les mesures per combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts perquè els seus seguidors en puguin gaudir des de la comoditat de les seves llars», va explicar la companyia en un comunicat.

Avui, divendres, a les 8 del vespre, CirqueConnect estrenarà una emissió especial de 60 minuts, que reuneix alguns dels moments més especials dels espectacles KURIOS-Cabinet of Curiosities, 'O' i LUZIA.

«Ara més que mai els nostres fans necessiten la distracció que porten els espectacles, un descans del caos», va assenyalar Sheila Morin, CMO (directora de màrqueting) de Cirque du Soleil Entertainment Group, i va afegir que volen contribuir a fer arribar a les llars una mica d'alegria, «ni que sigui des de la distància».

A la plataforma CirqueConnect també hi ha experiències de realitat virtual, a través de l'aplicació VR Cirque du Soleil; sèries de contingut i tutorials amb peces com Cirque it Out i Color Me Cirque; vídeos musicals i bandes sonores dels espectacles del Cirque du Soleil i la sèrie Luna Petunia, de Netflix, i Big Top Academy, una sèrie original d'acció en viu centrada en les evolucions d'un grup de joves acròbates.