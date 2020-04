El Llull: la lluita per fer realitat els somnis

«No és per tirar coets però sí per agrair». Isabel Casas, llibretera de la igualadina Llegim...? explicava ahir que el fet que la cadena no s'hagi aturat «ens dona un respir». El seu establiment ha rebut comandes a través de correu electrònic («tenim web però no preparada per comprar») i #LlibreriesObertes. «El més difícil ha estat gestionar una nova manera de treballar» per preparar uns llibres que els clients podran recollir quan obri l'establiment: «No volíem fer repartiment per responsabilitat ni per capacitat». Dos dels títols que més li han demanat els clients són Ca la Wenling, de Gemma Ruiz Palà (Proa), i Boulder, d'Eva Baltasar (Club Editor). I ella recomana Tota una vida per recordar, de Núria Pradas (Columna): «Premi Ramon Llull, explica la lluita d'una noia per aconseguir el seu somni. I no passen desgràcies!», riu.