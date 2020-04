El Teatre de l'Aurora suspèn la resta de la temporada

El Teatre de l'Aurora d'Igualada ha anunciat la suspensió definitiva de la seva programació després que l'anunci del pla de desescalada hagi certificiat la impossibilitat de reprendre l'activitat i dur a terme els espectacles que hi havia inicialment previstos per al mes de maig. D'aquesta manera, es fa oficial una cancel·lació que ja estava pràcticament signada a causa dels esdeveniments provocats per la pandèmia del coronavirus.

L'equipament de la plaça de Cal Font tenia previst per als dies 8, 9 i 10 de maig l'estrena de l'espectacle per al públic familiar En Jan Petit quan balla, produït per la companyia del mateix Teatre de l'Aurora. També han quedat per a més endavant les funcions de Molotov, el nou espectacle del duet que formen David Pintó i Joan Valentí, autors de Mort a les cunetes, que s'havia d'estrenar del 15 al 17 de maig; i Calma!, de Guillem Albà, programada inicialment per als tres darrers dies del mes de maig.

En la mesura que sigui possible, el teatre vol reprogramar aquestes propostes de cara al tercer trimestre, si bé tot plegat dependrà de l'evolució de la desescalada i el retorn a la normalitat.

Tothom qui tingui entrades o l'abonament, pot demanar el retorn de l'import al telèfon 93 805 00 75 (dies laborables, de 10 a 13 h) i a infoteatreaurora.cat.