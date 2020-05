El festival MAM de jazz de Manresa suspèn tota l'activitat del 2020

Els organitzadors del circuit de jazz MAM de Manresa han anunciat la suspensió de tota l'activitat prevista per al 2020, arran de l'aturada causada per la pandèmia de la Covid-19. Per aquest motiu, tothom qui va comprar entrades per als concerts previstos, a través d'internet, se'ls abonarà la part proporcional al mateix número de compte; mentre que els qui les van adquirir a les taquilles del Kursaal s'hauran d'adreçar al mateix lloc per obtenir el retorn de l'import. Per a qualsevol dubte, es pot escriure a circuitmam@gmail.com

D'altra banda, des de l'organització d'aquesta plataforma de difusió de la música de jazz a Manresa, es vol llençar "un missatge encoratjador a totes aquelles persones que ho estan passant malament a causa de la pandèmia. Que sapigueu trobar consol, refugi i un oasi de pau en la música i en la cultura. Doncs aquestes, revifen l'ànima i reconforten els cors."

A més, segons expliquen en una nota emesa avui dimarts, "volem fer públic el nostre agraïment pel recolzament, sempre compromès, que hem rebut pert part dels nostres col·laboradors i la bona acollida que hem tingut per part de tots vosaltres malgrat els entrebancs d'aquesta segona edició del circuit."

Des de l'organització del MAM, "estem compromesos amb els nostres músics i artistes que a causa de la pandèmia han perdut gran part la seva feina, sinó tota. Per això us animen a no deixar de consumir cultura de forma conscient i activa i col·laborar-hi de forma tan directa com sigui possible. Ara és el moment de valorar-la més que mai."