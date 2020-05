Espurnes Confinades programa demà en 'streaming' un concert a l'església de Pujalt

Si les circumstàncies sanitàries ho haguessin permès, Espurnes Barroques hauria celebrat la seva tercera edició entre el 16 de maig i el 7 de juny en diversos municipis de la Catalunya Central, a les comarques de l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Solsonès. Després de traslladar la programació prevista a la primavera del 2021 i amb la intenció de programar unes Espurnes de Tardor per al setembre amb 6 o 8 actuacions, els organitzadors van decidir organitzar unes Espurnes Confinades a través de les xarxes, @espurnesbarroques, en el mateix període que s'hauria celebrat el certamen.

Així, en el primer cap de setmana -el passat- es va es va reproduir un vídeo del conjunt Cantoría, que hauria actuat al Miracle el dissabte 16 de maig i per a aquest diumenge s'ha programat l'actuació en streaming de la violinista i vocalista Adriana Alcaide (Barcelona, 1973), una de les millors violinistes catalanes de música antiga, que es retransmetrà en directe des de l'església de la Puríssima Concepció de Pujalt (Anoia). El concert, que es farà a les 6 de la tarda i es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, tindrà la presència de la il·lustradora Amanda Stefanelli. Aquesta actuació serà la presentació del primer disc en solitari d'Adriana Alcaide, titulat Still Life.

El tercer cap de setmana es preveu l'actuació en streaming (i probablement amb presència de públic) del jove organista, cantant i director Marc Díaz, que havia de participar al festival d'enguany amb dues agrupacions diferents. El concert es durà a terme a l'església del Miracle, a Riner (Solsonès), el retaule de la qual -el més imponent del barroc català- actualment és restaurat al mateix temple.

Finalment, el quart cap de setmana la presència musical es durà a terme des de l'església de Santa Maria de Vergós Guerrejat, al municipi d'Estaràs (Segarra).



Concurs setmanal

Paral·lament a les actuacions, cada dissabte al matí, fins al 6 de juny, es plantejarà un concurs a través d'Instagram, fent preguntes que permetin descobrir elements patrimonials o culturals del Territori Barroc. Els diumenges al matí es tancarà el concurs i a la tarda se'n donarà a conèixer el guanyador. Els dos primers caps de setmana, el premi és un lot elaborat per productors que col·laboren amb el festival: Olis Migjorn el primer i Fundació Ampans (Vins Urpina i Formatges Muntanyola) el segon. El tercer i quart caps de setmana, el premi serà una estada als Allotjaments Turístics del Miracle i entrades per als propers concerts del festival.

Com que el tercer i quart caps de setmana, els premis del concurs setmanal no seran productes del territori, se sortejarà una panera per un valor de 80 euros. En aquest concurs, que finalitza el 6 de juny, hi participaran directament les persones que s'hagin fet Amigues del Festival Espurnes Barroques, la qual cosa implica abonar una quota anual de 10 euros, 30 o, si es vol, aportacions superiors. Tots tindran un 2 x 1 en un concert de la tardor. A més, se sortejaran dues paneres amb productes de Territori de Masies per a qui hagi compartit certes publicacions durant les darreres dues setmanes del festival confinat.