El Festival de Llegendes de Tous farà més sessions amb capacitat controlada

L'Ajuntament de Sant Martí de Tous i la nova direcció del Festival de Llegendes de Catalunya (Fesllecat), a càrrec de Teatre Nu, han apostat per la cultura sense renunciar a celebrar l'onzena edició del certamen. Del 3 al 6 de juliol, el festival oferirà més sessions de cada espectacle amb una capacitat controlada. «Serem molt estrictes amb les mesures de seguretat i, per evitar cues i fer que el públic se senti segur, no s'hi podrà accedir sense l'entrada comprada per internet», ha explicat un dels directors, Víctor Borràs. Com a novetat, a banda dels actes del primer cap de setmana de juliol, també n'hi haurà durant el mes.

En un festival que arribava a aplegar unes 4.000 persones, en aquesta edició els espectacles no passaran de les 40 o les 50 persones per sessió. Segons el tipus d'espectacle, les entrades valen de 4 a 8 euros i ja s'han posat a la venda a www.llegendes.cat.

La majoria de propostes previstes per a abans de la covid-19 s'han pogut reprogramar o s'han adaptat amb versions més breus per mantenir el nombre de companyies contractades. En total es veuran una vintena d'espectacles professionals de companyies d'arreu del territori català i una producció comunitària, L'Apagada, en què enguany participen més d'una vuitantena d'actors i músics i que es farà a la plaça i deixa enrere el seu format itinerant. Destaca el circuit de llegendes al castell, que integra cinc espectacles amb quatre funcions les tardes de dissabte i diumenge. La Companyia Pagans farà una residència artística a Tous de l'espectacle que estrenaran a l'octubre a la Fira Mediterrània de Manresa.