Les dietistes Eva Pio i Assumpció Zueras parlen del llibre «La bona alimentació»

Es farà o no es farà? Heus aquí el dilema. En principi sí, dijous vinent tindrem Dia del Llibre i de la Rosa, però l'home proposa i el coronavirus disposa. I pretendre tenir certeses una setmana abans és una temeritat. En qualsevol cas, les presentacions literàries no s'aturen i aquest dimecres en tenim tres més: al marge de la que s'explica en l'entrevista d'aquesta pàgina, avui a la tarda n'hi haurà una a Manresa de temàtica gastronòmica i nutricional i una altra a Igualada amb la Ilíada homèrica com a protagonista. Un panorama d'allò més eclèctic.

El biòleg Josep Camprubí oficiarà de moderador en la presentació del llibre La bona alimentació, que en el títol i el subtítol - Pautes, consells i receptes fàcils per a cada dia- deixa ben clares les seves intencions. Escrit per les dietistes Assumpció Zueras i Eva Pio, el volum proposa un conjunt de propostes per gaudir d'una bona salut a partir d'una alimentació equilibrada.

La trobada tindrà lloc a La Fàbrica dels Sentits de Manresa, ubicada al número 47 de l'avinguda de les Bases de Manresa. Es duran a terme dues sessions per evitar aglomeracions de públic: la primera tindrà lloc a les 18 h i la segona a les 19.30 h. Per prendre-hi part cal fer una inscripció prèvia a la llibreria Parcir, que és l'editora de l'obra. Tots els participants podran degustar una creació culinària de les autores.



Homer en prosa

Una de les grans notícies en el ter-reny de la literatura clàssica en els darrers temps ha estat l'aparició de dues traduccions al català de la Ilíada, una de les quals serà la que es presentarà avui a les 19 h a la Biblioteca Central d'Igualada. Jordi Raventós, editor del segell martorellenc Adesiara, i el catedràtic de Filologia Grega Jaume Pòrtulas parlaran de la traducció en prosa del text homèric feta per Montserrat Ros. Durant l'acte la soprano Eulàlia Ara i el pianista Josep Maria Escribano interpretaran diverses peces musicals.