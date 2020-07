El Bisbat de Vic promou la descoberta del llegat de l'abat Oliba

El Bisbat de Vic vol promoure la descoberta del llegat que va deixar l'abat Oliba (971-1046). Sota el nom de 'Cases d'Oliba', la diòcesi ofereix entrades conjuntes per visitar equipaments del Ripollès, Osona, Bages, Moianès i l'Anoia que "guarden" el segell del bisbe.

Es tracta del monestir de Sant Joan de les Abadesses, el monestir de Santa Maria de Ripoll, la catedral de Sant Pere de Vic, el Museu Episcopal de Vic, el monestir de Santa Maria de l'Estany, la basílica de la Seu de Manresa, el monestir de Sant Pere de Camprodon, l'església de Santa Maria de Camprodon, el monestir de Santa Maria de Lluçà, l'església de Sant Boi de Lluçanès, l'església de Sant Andreu d'Oristà i la basílica de Santa Maria d'Igualada.

També en forma part el monestir de Sant Pere de Casserres, titularitat del Consell Comarcal d'Osona.

Aquest dilluns s'ha presentat el projecte en un dels "tresors patrimonials" del llegat del bisbe i abat Oliba, a l'espai que porta el seu nom a la basílica de la Seu de Manresa. El mateix rector, mossèn Jean Hakolimana, ha posat en relleu la figura del bisbe i abat i com "les cases" permeten visualitzar "el seu segell". Per la seva part Dani Font, secretari de la comissió de Patrimoni Cultural del Bisbat, ha subratllat com més enllà de la funció que guarden els equipaments com a espais turístics, són exemples de l'art de cada època i testimoni de la vivència espiritual de persones i comunitats al llarg dels segles.



Espais visitables que ara «vertebren» plegats

La iniciativa ofereix entrades conjuntes per visitar aquests espais, fins ara visitables però de forma individual. D'aquesta manera, ha aprofundit Font, es pot incentivar les visites. També que algunes esglésies o monestir que fins ara no oferien aquest format de visita, ho comencin a fer sota el segell de les 'Cases d'Oliba'.



Tres paquets d'entrades

Les entrades estan a la venda des d'aquest dilluns a la web casesdoliba.cat. L'entrada conjunta general permet visitar sis equipaments durant tot un any amb un descompte del 50%. En aquest pack s'inclou el monestir de Sant Joan de les Abadesses, el monestir de Santa Maria de Ripoll, la catedral de Sant Pere de Vic, el Museu Episcopal de Vic, el monestir de Santa Maria de l'Estany, la basílica de la Seu de Manresa.

Per la seva part, l'entrada a les 'Cases de muntanya' inclou les esglésies del Ripollès i la Plana de Vic; mentre que l'entrada a les 'Cases de la Plana' permet entrar als equipaments de la Plana de Vic, l'Estany i Manresa.

A més, amb l'objectiu d'acostar el patrimoni als més joves, totes les entrades són gratuïtes per als menors de divuit anys.



Un projecte gestat en ple confinament

Com a tret curiós, els impulsors del projecte han explicat que el projecte d'aplegar les "cases" ha sorgit durant el confinament. També que, amb el context actual i l'aposta pel turisme de proximitat, confien en el fet que en puguin sortir beneficiats. "Són llocs que tenim a prop i que sovint són grans desconeguts", ha recalcat el delegat del Departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Serarols.



Una llista que podria créixer

Segons els impulsors, la proposta "podria créixer". La intenció, ha aclarit Font, és anar incorporant monuments i activitats, pel que han estès la mà a la col·laboració amb el territori.