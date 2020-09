Andreu Buenafuente, Premi Nacional de Televisió 2020 del Ministeri de Cultura

El presentador, productor i còmic Andreu Buenafuente ha estat guardonat aquest dimarts amb el Premi Nacional de Televisió 2020 del Ministeri de Cultura. El jurat ha destacat "la versatilitat d'una trajectòria professional que abraça diversos llenguatges i formats" i uneix les facetes de productor, còmic, presentador i actor. Així mateix, han recalcat que ha estat "especialment rellevant la seva contribució al mitjà televisiu durant el període de la pandèmia" per coronavirus. El ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha trucat personalment al premiat per comunicar-li la decisió del jurat i felicitar-lo. El guardó que concedeix el Ministeri està dotat amb 30.000 euros.



El jurat ha fet èmfasi en què Buenafuente ha estat capaç "d'incorporar innovacions exemplars per a les noves generacions de professionals" i ha destacat "la seva generositat en la formació i la direcció d'equips de treball".



El Premi Nacional de Televisió del Ministeri de Cultura recompensa el treball en l'àmbit televisiu posada de manifest a través d'una obra emesa durant 2019 o una contribució particular per la seva creativitat. En altres casos "degudament motivats", afegeix, es podrà concedir per al reconeixement a una completa trajectòria professional.



Andreu Buenafuente ha volgut agraïr el premi al Minsitre de Cultura a les xarxes socials:





MUCHAS GRACIAS Ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de TODAS Y TODOS. https://t.co/WRp9TwDGUS — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) September 15, 2020

Jurat

El jurat ha estat presidit per Adriana Moscoso del Prado, directora general d'Indústries Culturals i Cooperació, i com a vicepresidenta ha actuat Carmen Páez Soria, subdirectora general de Promoció d'Indústries Culturals. Como vocals han actuat Beatriz Navas Valdés, directora general de l'ICAA; Irene de Lucas Ramón, assessora del gabinet del ministre de Cultura; José Quílez Ezquerra, vicepresident de la Junta Directiva de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió; Vicente Torres Gómez, guionista i especialista en Televisió; Sergio Oslé Varona, president de Movistar+; Ana María Peláez Rodríguez, directora del programa 'Imprescindibles' i Cristina Andreu Cuevas, presidenta de CIMA.