Un projecte bagenc centrat en Sallent guanya el Young Talent Architecture

El projecte català Oasi ha estat un dels quatre guanyadors del Young Talent Architecture Award 2020, organitzat per la Fundació Mies van der Rohe. Es tracta d'un projecte que proposa la renaturalització del riu Llobregat al seu pas per Sallent i que signen Álvaro Alcázar Del Águila, Eduard Llargués, Roser Garcia i Sergio Sangalli, estudiants del màster universitari d'Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC- Barcelona Tech a Sant Cugat del Vallès.

La premissa del treball final de màster era «un encàrrec real, amb un client real i en temps real». L'Ajuntament de Sallent pretenia reordenar la riba i l'espai fluvial del Llobregat al seu pas pel poble. «Un riu que travessa el poble però l'existència del qual és veritablement ignorada: un lloc que ha perdut el valor patrimonial de la indústria eternament lligada a l'aigua i la seva relació amb la natura», expliquen els creadors del projecte, que van desenvolupar una estratègia general per centrar-se en una àrea concreta, que va acabar construint-se. El lloc, patrimoni del passat industrial de Sallent, està format per terrenys guanyats a el riu per l'acumulació de sediments generats per la resclosa preexistent.

L'1 de setembre d'enguany, Oasi va ser seleccionat entre un total de 43 projectes de final de carrera i va quedar finalista amb onze treballs més. Oasi ha estat guardonat amb tres projectes més: el belga Off the Grid, el britànic Stage for the City i el xilè Three places to inhabit the mountain range in the Maule region.