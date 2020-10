L'acordió de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic sorprenen a la Taverna

La música a ritme de rúmbia que proposa el grup Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic va captivar anit els espectadors de la Taverna de la Fira amb el disc El ball i el plany. Els músics van aplegar un centenar d'assistents i alhora van cridar l'atenció als deambulants de l'entorn que s'aturaven a escoltar els ritmes d'arrel del grup. El concert va tancar la penúltima jornada d'actes de la Fira Mediterrània marcada per la pandèmia.

L'actuació va començar amb puntualitat amb l'entrada dels músics per la platea mentre entonaven la cançó Nocturn. La veu i l'acordió de Joan Garriga, el baix de Marià Roch, la bateria de Rambo i la guitarra de Madjid Fahem anaven seduint a poc a poc els assistents amb el batec ballador de la percussió, la paraula voladora del cant i el plor de la corda mediterrània. Els quatre artistes van prometre que la pandèmia no espatllaria «la revetlla mediterrània».

En el transcurs del concert, van navegar pels diferents temes d'un treball fet amb els colors de moltes cultures on la rúmbia, combinació de la rumba i la cúmbia, pren protagonisme. Així va ser com amb Cariñosa, La Rumba, Ai on va l'à... o Leila van alçar els ànims i fer ballar un públic assegut a la cadira que picava de mans en cada tema.

L'escenografia que acompanyava les cançons estava marcada per una gran pantalla al fons de l'escenari on apareixien imatges vinculades a les històries que els artistes explicaven. «Aquesta nit estic aquí per desconnectar i per deixar volar la imaginació amb les seves cançons», explicava Montse Manen, que va ser al concert acompanyada de la seva germana, Mireia Creixans. Procedents de Vic, van decidir gaudir de la Mediterrània.