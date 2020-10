La violinista Coloma Bertran estrena treball amb veus acompanyants

La violinista Coloma Bertran es va acompanyar d'un bon grapat de convidats per presentar el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, dissabte a la nit en un Conservatori amb les entrades exhaurides. És un disc creat «en un ambient de molta calma», segons va explicar en començar sola a l'escenari per interpretar Obertura. Tot seguit, va acompanyar-la Arnau Tordera, cantant d'Obeses, per posar la veu a Avui que el sol ens ha sorprès ben alt, a partir d'un poema de Jaume Coll, baixista del mateix grup. També van pujar a l'escenari Ju i Carles Belda, i Som els infants va anar a càrrec de Guillem Soler i la seva alumna, Dia Sañé. La violinista va explicar que ha inclòs molts pizzicatos en les composicions perquè les seves filles dormien i no les volia despertar. També ha experimentat amb pedals i loops. Inclou una versió d' Homenatge a Teresa, amb Sanjosex. Amb tots els convidats ja havia compartit «moments musicals», excepte amb Gemma Humet, el darrer duet de la nit. «Hauríem volgut fer un tema tots junts, però donades les circumstàncies no ha pogut ser». A les 11 de la nit, el públic abandonava el teatre.„ M. Pich