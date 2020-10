L'obra «Mort a les cunetes» farà estada al Brossa

? El tàndem creatiu format per Joan Valentí i David Pintó va estrenar «Mort a les cunetes» el març del 2018. Basada en el llibre de títol homònim, escrit per Albert Fàbrega i publicat per Angle, l'obra explica que, el febrer del 1939, vuit veïns de Súria i Valls de Torroella van ser executats en un marge de la carretera de Can Maçana per agents del franquisme. La peça farà estada del 23 de desembre al 10 de gener a l'Escenari Brossa de Barcelona havent sumat ja 60 actuacions arreu del país. Per la seva part, «Molotov», que de moment només té fixada a l'agenda una actuació, el proper gener al Kursaal de Manresa, també beu d'un llibre, concretament «Caso Cipriano Martos» (Anagrama), del periodista Roger Mateos.