Visitant diverses ciutats en l'espai i en el temps

«La cultura cura, l'ànima com a mínim», afirmava Xavier Serrano abans del viatge poètic que el manresà va oferir ahir al migdia a l'Espai Plana de l'Om, dins el cicle Tocats de Lletra. Serrano, acompanyat del puig-reigenc Jordi Busquets, que hi va posar l'ambientació musical, va recitar poemes d'una quinzena d'autors, seleccionats per Jordi Estrada, i dedicats a ciutats com Nova York, Londres, Barcelona, Lisboa o Viena. Abans, però, una reflexió davant el més de mig centenar d'assistents. «Mireu al vostre voltant i adoneu-vos de les circumstàncies en què fem aquest espectacle, separats, amb mascaretes, amb mesures de seguretat i quan sortiu al carrer tres quartes parts del mateix. Les ciutats convertides en escenaris desconeguts fins ara». Unes ciutats, apuntava el manresà «que ja ho havien vist tot, que han patit de tot, que ho han rigut tot. Ciutats que les fan les persones, perquè les ciutats seran com vulguem que siguin i ara toca que siguin així».

Durant una hora, Serrano i Busquets van fer un recorregut per diverses ciutats separades en el temps i l'espai. «Nosaltres hi posarem sons i paraules i vosaltres, dins vostre, poseu-hi les imatges», deien. Aquest particular viatge poètic i sonor va tenir el punt de partida a la ciutat de la llum amb El teu París, de Ted Hughes. Mentre Serrano recitava, Busquets l'acompanyava amb sons que donaven encara més vivesa als poemes. Un treball que Serrano va voler destacar: «Tot això que sentireu ho ha treballat el Jordi a casa de manera analògica, fent aquests muntatges amb cintes de casset, que és una cosa que ja no es porta, però ell encara ho fa, barrejant sons, processant-los». El recital va acabar amb un text de Joan Margarit.