La catalana Bad Gyal publica «Warm Up», un EP amb vuit cançons i quatre estrenes

Bad Gyal publica aquest divendres 'Warm Up', un àlbum breu amb vuit cançons produïdes amb El Guincho. L'àlbum inclou quatre temes que Alba Farelo ha anat publicant durant el darrer any, com 'Aprendiendo el sexo', el remix de 'Zorra' o, la més recent, 'Pussy', publicada el 8 de març.

Les quatre estrenes que presenta l'àlbum són '44', 'Judas, 'Iconic' i 'Gasto'. 'Warm Up' és el nou llançament de Bad Gyal després de la publicació l'any 2018 de 'Worldwide Angel'. L'artista catalana manté el dancehall i el reggaetón com a signes d'identitat, però hi ha introduït alguna nova sonoritat. Bad Gyal actuarà al Sant Jordi club el 27 de novembre per tancar la gira 'Bad Gyal Soundsystem' un any més tard del previst, per culpa de la pandèmia.