Test d'antígens negatiu, mascaretes ffp2 i pista dividida: el Sant Jordi acull el primer gran concert en pandèmia

Els grans festivals de música es conjuren aquest dissabte a la tarda per demostrar la viabilitat dels concerts multitudinaris en pandèmia. Prop de 5.000 persones assisteixen al concert de Love of Lesbian organitzat al Palau Sant Jordi sota la iniciativa 'Festivals x la Cultura Segura'. Totes han hagut de superar un test d'antígens i posar-se una mascareta ffp2 lliurada per l'organització.

Dins el recinte, s'han senyalitzat itineraris de sentit únic i la pista ha quedat dividida en tres sectors. Són els requisits de seguretat sanitària que marquen un concert on, per primer cop en un any, no caldrà mantenir distàncies de seguretat. A l'entrada, els espectadors sentien "nervis" i "il·lusió" davant l'ocasió de reprendre una "certa normalitat".