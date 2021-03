«Tant de bo», de Suu, la cançó catalana més radiada el 2020, segons l'APECAT

La cançó en català i de producció catalana més radiada el 2020, segons l'Associació de productors i editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya (APECAT), va ser 'Tant de bo', de Suu, seguida per 'De veritat', de Blaumut. L'APECAT ha donat a conèixer les 'Llistes APECAT' del mes de març i les Llistes anuals de 2020 que inclouen el 'Top 30' de les cançons en català i de producció catalana més radiades. Pel que fa al mes de març, les més transmeses per ràdio són 'Millor amb tu', de Marcel i Julia, seguida per 'Què serà de les nostres vides', de Miquel Abras.



La cançó en llengua catalana més radiada el 2020, segons l'Associació de productors i editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya, va ser 'Tant de bo', de Suu, seguida per 'De veritat', de Blaumut; 'A la deriva', de Txarango; 'The Bright Side', de Stay Homas; 'La Petita Rambla del Poble Sec', de Cesk Freixas, feat. Txarango; 'Escriurem', de Miki Nuñez; 'El meu cos', d'Els Amics de les Arts; 'La guspira', de La Pegatina; 'Que tremolin els arbres', de la Beth, així com 'El dia de la victòria', de Buhos, entre d'altres.

Les cançons de producció catalana més radiada el 2020 són 'Tant de bo', de Suu; 'De veritat', de Blaumut; 'Eso que tú me das', de Jarabe de Palo; 'Me vale', de Miki Nuñez; 'A la deriva', de Txarango; ; 'La Petita Rambla del Poble Sec', de Cesk Freixas, feat. Txarango; 'Escriurem', de Miki Nuñez; 'Eres un temazo', de Suu; 'El meu cos', d'Els Amics de les Arts, i 'Que tremolin els arbres' de la Beth.

Pel que fa la cançó cantada en català més radiada aquest març i la de producció catalana coincideixen les primeres posicions en les dues llistes: 'Millor amb tu', de Marcel i Julia, seguida per 'Què serà de les nostres vides', de Miquel Abras; 'No m'ho esperava', de Miki Nuñez, i 'Que tremolin els arbres', de la Beth