Una vintena d'organitzacions creatives impulsen la primera edició del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya

La Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona acollirà entre l'11 i el 15 de maig la primera edició del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACCC). La iniciativa neix de l'impuls d'una vintena d'organitzacions relacionades amb la creació com a eina de transformació social. La FAACCC inclourà més de 40 activitats com tallers, espectacles, música o conferències, algunes gratuïtes i altres de pagament, que giraran entorn el desig de fer, sentir i pensar a través de les pràctiques artístiques i la participació cultural. Entre els participants a la primera edició del certamen hi haurà l'escriptora Cristina Morales, la periodista Marta Ricart, el director artístic Jordi Forcadas o el músic de la banda Gossos, Natxo Tarrés.

El festival compta amb el lideratge i coordinació de l'entitat Basket Beat. L'associació ha destacat, d'entre les activitats programades el taller de dansa i reflexió feminista 'Cuerpo Problema', la taula 'Cossos i feminismes: desdibuixant fronteres' o un taller de percussió corporal. La programació completa del certamen ja es pot consultar a la seva web.

Amb tot, el FAACCC pretén reconèixer el protagonisme de les comunitats com a creadores, facilitar els espais de trobada entre persones, fer valer el vessant polític de les arts comunitàries i visibilitzar Catalunya en el mapa internacional de les Arts Comunitàries.