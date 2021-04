Filmin incorpora avui Stath Lets Flats, popular sèrie britànica guanyadora d'un premi BAFTA. Creada i protagonitzada per Jamie Demetriou (Fleabag), narra les desventures d'un agent immobiliari que treballa per al seu pare grec-xipriota al nord de Londres. Encara que tracta de fer tot el possible per demostrar que reuneix els requisits per formar part de l'exitosa empresa de la seva família, la seva tremenda incompetència dificulta la seva vida i la dels que estan al seu voltant.