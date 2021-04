Jaume Cabré i Oriol Mitjà lideren un rànquing el dia que els floristes animen a comprar roses

Segons Libridata, eina del Gremi d'Editors per fer els rànquing dels llibres més venuts, aquesta darrera setmana es mantenen al capdamunt i com a tendència per a avui, Jaume Cabré i Oriol Mitjà liderant per segona segona setmana les vendes en català de ficció i no ficció. En castellà, María Dueñas, Eduardo Mendoza i la long seller Irene Vallejo. L'armadura del rei en castellà i català no perd pistonada. La previsió és que les vendes, que han començat abans, siguin similars al Sant Jordi de fa dos anys.

Pel que fa al sector de les roses, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, emplaçava ahir la ciutadania a comprar-ne, reivindicant la figura del florista com un ofici artesanal i professional. Guillén explicava que amb la pandèmia la digitalització ha entrat per primer cop en les vendes de Sant Jordi, ja que s'han avançat molt els encàrrecs per recollir-les un dia abans o el mateix dia de Sant Jordi.