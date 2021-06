Amb Deu anys i un dia, un text que convida a deixar enrere el pessimisme i mirar endavant, el navarclí Joan Antoni Fernández Peña s’ha alçat vencedor de la novena edició del Concurs de Relats Breus de Regió7, enguany organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. El segon premi se l’ha endut Xènia Vives Cano (Anaís) i el tercer, Ricard Bahí Alburquerque (Deu anys després).

El repte d’aquesta 9a edició del concurs era imaginar què podria passar deu anys després del final de la llegenda de Sant Jordi. «No m’esperava guanyar», afirma el navarclí, tot i que al seu currículum ja hi figuren altres premis en concursos de narrativa i poesia del seu municipi i de Manresa. Ho ha fet amb un relat que, «a través del personatge del Drac, vol mostrar com les persones en algunes etapes de la nostra vida ens amaguem dins d’una closca simbòlica que ens proporciona una falsa seguretat».

L’escrit de Fernández, escollit com el millor dels 62 presentats, «pretén ser un cant a l’esperança perquè tard o d’hora la naturalesa humana ens crida a tornar a sortir de la foscor de la cova i avançar cap a la llum; a tornar a il·lusionar-nos amb tot allò bonic que ens ofereix la vida i que s’invoca any rere any durant la diada de Sant Jordi».

El text guanyador convida a «sortir de la foscor de la cova» i gaudir del què ofereix la vida, diu l’autor

Nascut el 1964, Fernández ha firmat cinc obres de teatre -quatre d’elles de la Febrada de Navarcles i Quin embolic abans del diluvi- i dos llibres, Història del Club de Futbol Navarcles (en col·laboració amb Manel Zúñiga) i Navarcles: Història en imatges. 1900-1979 (juntament amb Llorenç Ferrer i Alòs). Treballa al departament de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Manresa i va ser col·laborador d’aquest diari a final dels anys 90.

El jurat va estar format aquest 2021 per Genís Cinca, Gemma Camps, Zulima Martínez i Núria Brugarolas

El certamen ha tingut enguany com a jurat els periodistes i escriptors manresans Genís Sinca i Gemma Camps, l’autora i poetessa també manresana Zulima Martínez així com Núria Brugarolas, directora del Centre de Normalització Lingüística Montserrat. Del relat guanyador en destaquen que «és un conte magnífic, ple d’una estranya i misteriosa poesia argumental que atrapa i t’embolcalla fins el final... un final d’on, tal com diu el conte, ‘florirà una nova era d’esperança curulla de dolces melodies i belles paraules d’amor’».

A més dels tres premiats, el certamen de Regió7 també atorga un reconeixement a set autors més que van ser seleccionats finalistes. Són Aina Palà Roig (Les heroïnes no maten), Lara Berlana Martínez (Revenja), Carlos García Cádiz (Atentament, Jordi (E. Malone)), Roser Marsal Pons (El pes de l’heroïcitat), M. Àngels Pons Montanyà (Nous Dracs), M. Lluïsa Salazar Puiggròs (Roses!), Adrià Blanco Claramunt (Culpa).

Fernández, pel primer premi, rebrà 100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i una targeta regal de 50 euros per bescanviar a Libelista. El segon premi estarà recompensat amb 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 30 euros de Libelista. I el tercer, també rebrà 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de Parcir i una targeta regal de 20 euros de Libelista. Als finalistes s’els entregarà un petit lot de llibres d’Angle Editorial, Alba Editorial i Farell Editors, col·laboradors del concurs juntament amb l’Ajuntament, Llibres Parcir i Libelista.