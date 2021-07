El retorn al calendari estiuenc de molts dels certamens musicals que van quedar penjats en l’aire durant el 2020 també afecta, afortunadament, a un dels degans del país, el Festival Internacional de Música Francesc Viñas, que per 38è any recorda la figura de qui va ser un gran tenor. «Crec que després d’El Vendrell i Torroella, ja venim Peralada i nosaltres», afirma Nona Arola, responsable de Joventuts Musicals de Moià, l’entitat organitzadora.

Si l’any passat només es va poder gaudir del concert que va oferir l’orquestra de l’Acadèmia Internacional de Música del Solsonès, enguany també hi ha algunes restriccions. «Hem hagut de prescindir del campus musical», explica Arola, «però farem quatre masterclass amb grans intèrprets com Albert Guinovart, Laia Masramon, Daniel Ligorio i Alba Ventura.

Les classes són obertes al públic de forma gratuïta, però qui hi vulgui participar com a alumne ho podrà fer o bé com a oient des de l’escenari o de forma activa, amb dret a tocar i preguntar al ponent», indica Arola. Les inscripcions tenen un preu de 75 euros i hi ha la possibilitat d’apuntar-se a una classe o més, i aquest import inclou l’entrada al concert del festival que protagonitza el músic.

Duet de luxe per començar

El concert inaugural de demà a la nit farà pujar a l’escenari la soprano Eugènia Boix i la pianista santpedorenca Laia Masramon, amb un programa titulat De la música de saló a l’òpera. «Ambdues formen un duet consolidat», apunta Arola: «faran una primera part de lieder, amb obres de Mozart, el Schubert madur i Beethoven, i en la segona escoltarem àries d’òpera de Bellini, Donizetti i Liszt».

Boix i Masramon «fa temps que giren amb aquest format de veu i piano» i han passat per escenaris com el festival de Segòvia, Lanzarote i els Teatres del Canal de Madrid. Són artistes d’una trajectòria reconeguda i la seva presència és un inici de luxe pel Viñas.