El cicle musical Intrús eixampla horitzons i la imminent quarta edició, que tindrà lloc els mesos de setembre i octubre, ofereix 10 concerts en poblacions del Lluçanès, tres més de les que hi havia fins ara en el cartell. Les localitats que acolliran les diverses propostes de jazz de petit format que figuren en la programació són: Alpens, Prats de Lluçanès, Sobremunt, Lluçà, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Olost, Oristà, Perafita i Sant Feliu Sasserra.

El certamen Intrús. Jazz pel forat del pany és una iniciativa de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat i els ajuntaments participants. Les entrades anticipades i els abonaments ja estan a la venda a la web www.llucanes.cat/entrades, i a partir del 25 d’agost es podran adquirir també a les dependències consistorials.

Els organitzadors han confeccionat una programació amb estils i formacions molt diverses que vol oferir al públic des d’actuacions de jazz clàssic fins d’altres que tenen una vocació més atrevida i innovadora. L’altre tret rellevant del cartell d’enguany és la paritat, amb la voluntat de donar a conèixer el talent femení. Entre les 10 actuacions programades hi ha 15 dones i 13 homes.

Sare i Fortià per començar

El certamen s’iniciarà el 5 de setembre (17.30 h) al Mas el Graell, d’Alpens, amb Magalí Sare i Manel Fortià. El duet presentarà el disc Fang i núvols, format per un repertori de cançons tradicionals catalanes i iberoamericanes, així com dues composicions pròpies d’arrels poètiques.

L’espectacle Dones en vers, el 12 (12 h) a la Masia de Galobardes de Prats de Lluçanès, donarà la paraula a poesia feta per dones, a través de les cantants Laura Arnal i Mònica Campillo, la guitarrista Amidea Clotet i la percussionista Andrea González. Una setmana més tard, el 19 (12 h) a Santa Llúcia, de Sobremunt, serà el torn del concert Blues in the dark, que combina el repertori propi de Gemma Abrié (veu i contrabaix) amb la pintura en directe de l’artista Bianca Nguema. La darrera cita del mes de setembre tindrà lloc el dia 26 (12 h) a Cal Riba (Santa Eulàlia de Puig-oriol), amb Coloma Bertran (violí) i Marc del Pino (acordió) viatjant per estils diversos com el musette, el swing manouche i el jazz.

Sis concerts en tres setmanes

L’octubre començarà amb la trobada de jazz i música brasilera del duet format per Marta Roma (veu i violoncel) i Antony Da Cruz (baix elèctric, cavaquinho, banjo i veu), el dia 2 (17.30 h) a l’església de Sant Boi de Lluçanès. I l’endemà (12 h), a La Codina, de Sant Bartomeu del Grau, tocarà l’Alba Alsina Quartet, on la saxofonista interpretarà els temes del disc El principio, on fusiona el flamenc-jazz amb ambients electrònics en la companyia de Tom Amat (piano i sintes), Carlos Bayolo (baix elèctric) i Alberto Garrido (bateria i percurssions).

Carolina Alabau (veu, piano i percussions) i Èlia Bastida (violí, veu i percussions) seran els protagonistes del concert del 9 d’octubre (17 h) al Mas Roca d’Olost: presentaran l’àlbum Meraki, que beu del jazz, la bossa-nova i la cançó mediterrània.

La cantant santjoanenca Celeste Alías (veu) i Albert Cirera (saxos) posaran la música a l’espectacle del C-15 Trio que es farà el dia 10 (12 h) a Ca l’Antònia d’Oristà, i al que la ballarina Glòria Ros hi posarà el moviment. El Xavi Castillo 4tet aproparà el hard-bop al públic amb arranjaments d’estàndards i temes propis, el 17 d’octubre (12 h) al Parc de Can Riera, de Perafita. El grup està integrat per Adrià Claramunt (bateria), Gianni Galiardi (saxo tenor), Christos Yerolatsitis (piano) i Xavi Castillo (contrabaix).

La cloenda del cicle es farà el 24 d’octubre (12 h) a la plaça de Sant Pere Almató de Sant Feliu Sasserra, amb l’Elisabet Raspall World Trio. La pianista i compositora vilanovina, acompanyada de Tom Warburton (contrabaix) i Jarrod Cagwin (percussió), oferiran els temes de Links, un disc amb sabors brasilers i mediterranis.

Tal com s’ha anat detallant, la quarta edició de l’Intrús fa un pas endavant a nivell creatiu amb la inclusió d’altres disciplines artístiques com la poesia, la dansa i la pintura, que es podran gaudir amb els espectacles Dones en vers, Trio C-15 i Blues in the dark.

Divulgar el patrimoni

El festival, com ja pretenia en les edicions realitzades fins al moment, vol divulgar el patrimoni arquitectònic i per aquest motiu els concerts es fan en diversos espais d’interès de cadascuna de les poblacions esmentades. Així mateix, l’associació de productors locals Lluçanès a Taula ofereix un lot de productes que se sortejarà en cadascuna de les vetllades musicals del cicle. Les dues propostes contribueixen a donar a conèixer les virtuts del territori.