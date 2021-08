El 1992, Bernard Rose va dirigir Candyman, una de les grans pel·lícules de terror d’aquella dècada. Protagonitzada per Tony Todd i Virginia Madsen, se centrava en un assassí sobrenatural que apareixia cada vegada que el seu nom era pronunciat cinc vegades i que tenia entre els seus trets distintius la presència d’abelles. Va tenir dues seqüeles inferiors però igualment interessants, i durant molts anys ha estat a totes les travesses de l’obsessió actual per als remakes. Al final arriba amb l’aval del guionista i productor Jordan Peele, que amb la complicitat de la directora Nia DaCosta ha aprofitat l’avinentesa per convertir la mitologia del personatge en una paràbola sobre el racisme estructural als Estats Units i l’eterna lluita de classes. Els tràilers són inquietants, perquè recuperen l’essència de l’original (un film més basat en les atmosferes malsanes que en la violència explícita) i alhora té el segell de l’autor de Get Out i Us.

La nova Candyman va als fonaments del mite, en un barri residencial de Chicago construït sobre el terreny on van tenir lloc les primeres atrocitats de l’assassí. Els protagonistes són un artista visual i la seva xicota, que veuen en el barri una oportunitat de tornar a començar. Però quan a ell li expliquen la història de Candyman, s’hi obsessiona fins l’extrem que no pot evitar pronunciar el seu nom cinc cops. És així com la maledicció revifa en el punt on va començar, convertint la vida de la parella en un malson ple de crims inexplicables en què costa de discernir què és real i què no.

Com és habitual en el cinema de Peele, Candyman alterna la construcció de grans escenes plenes de tensió amb un discurs molt punyent sobre els dèficits socials de l’Amèrica moderna, posant l’accent en un arribisme desfermat que converteix el teu veí en un ésser tan inquietant com l’assassí sobrenatural.

S’agraeix que la pel·lícula vagi al gra (91 minuts, que passen volant) i tingui un repartiment molt encertat amb Yahya Abdul-Mateen II (atenció a la trajectòria de l’actor, esplèndid a Us, Aquaman i a la sèrie Watchmen), Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams, Rebecca Spence i Tony Todd, en una picada d’ullet divertida a l’original. Per cert, Nia DaCosta serà la directora de la segona entrega de les aventures de la Capitana Marvel, The Marvels.