La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía i l'artista dominicana Tokischa han estrenat aquest dimecres la cançó 'Linda' i un videoclip. En un comunicat, Sony Music ha explicat que la cantant catalana "tornar a sorprendre incorporant ara a la seva llista d'èxits un 'dembow' dominicà". El videoclip va ser rodat a la República Dominicana dirigit per Raimy i a partir d'aquests dimecres està disponible a totes les plataformes de distribució digital de música. La cançó ha estat feta per Tokischa, Rosalía, Leo RD i Raimy i produïda per Leo RD i la mateixa Rosalía.

Rosalía ha destacat que Tokischa es una dona irreverent, que parla directe, que parla fort i això incomoda a la gent i Tokischa és una dona que ho "trencarà 'heavy'". També ha indicat que és "una dona que incomoda i les dones quan no fan el correcte sembla ser que molesten", i la cantant dominicana és "una dona plena de força, una dona clau i necessària".

Tokischa ha assenyalat que Rosalía és per a ella una gran inspiració: "És una dona molt disciplinada, treballadora i un amor de persona, és com un àngel. Estic molt agraïda per aquesta oportunitat per aprendre i créixer".