El Consorci per a la Normalització Lingüística posa en marxa un nou període d'inscripcions per als cursos de tardor. El procés d'inscripcions es desdobla en dos períodes: del 6 al 9 de setembre s'atendran les persones que acaben de fer un curs al Consorci i que volen continuar el procés d'aprenentatge, i del 13 al 15 de setembre, les inscripcions seran per al públic en general. Des del CNL Montserrat s'ofereixen cursos a les quatre poblacions on hi ha servei de català: Manresa, Berga, Igualada, Puigcerdà.

A banda, també s'oferiran cursos finançats pel SOC, que seran 50% virtuals i 50% en línia, i també cursos finançats per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, que seran presencials, a les localitats de Vilanova del Camí, Masquefa, Calaf, Sallent, Moià, Avinyó, Navàs, Monistrol de Montserrat, Sant Fruitós, Sant Vicenç de Castellet, Montmajor, Igualada i Manresa.

Proves de col·locació

Amb la voluntat de facilitar la inscripció dels cursos de català i d'adaptar tots els serveis a les necessitats generades en les diferents fases de restriccions per la pandèmia, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va avançar les proves de col·locació al mes de juliol i les ha reprès de l'1 al 15 de setembre. Es poden sol·licitar a la pàgina web del CPNL.

La prova de col·locació és un requisit indispensable per a aquelles persones que tinguin un mínim coneixement de la llengua, però que no puguin justificar-lo amb un curs anterior del CPNL o amb un certificat oficial de la Secretaria de Política Lingüística.

D'aquesta manera, esponjant la sol·licitud de proves i allargant el període per realitzar-les, es faciliten les gestions de la inscripció als cursos de català del mes de setembre. La prova de col·locació és gratuïta i es pot escollir si es fa en línia o en un centre de normalització lingüística proper.

D'acord amb la normativa dels cursos de català del Consorci, els resultats de la prova de nivell tenen una validesa de dos anys, durant els quals la persona interessada podrà formalitzar directament la inscripció, en els períodes corresponents.

Mesures de millora

Aquesta iniciativa s'afegeix a altres mesures que el CPNL ja ha tirat endavant durant els mesos de pandèmia, com la inscripció en línia, el reforç de l'atenció ciutadana, la virtualització dels cursos presencials, el replantejament de tots els recursos didàctics, la disminució de la ràtio d'alumnes per curs i l'impuls de les modalitats d'aprenentatge semivirtual i en línia.

La situació d'emergència sanitària ha fet adaptar l'oferta formativa del Consorci, que combina diferents modalitats diferents: la presencial 100 % presencial; la semivirtual, que compta amb un 50 % de sessions síncrones i un 50 % d'aprenentatge autònom, i la modalitat en línia, que consisteix en l'aprenentatge autònom i el seguiment asíncron per part del tutor.

La durada preferent dels cursos continua sent trimestral de 45 hores, per bé que també n'hi ha de 90 hores, com el curs de català superior (certificat C2).

Un model d'èxit

Els cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística són homologats i disposen de certificació oficial de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent al Marc europeu comú de referència. Són cursos gratuïts en els nivells inicials i bàsics, i compten amb reduccions importants en la resta de nivells, excepte en el nivell superior.

Les diferents modalitats d'aprenentatge i la metodologia dels cursos de català del Consorci consoliden un model d'èxit, modern i dinàmic, que permet assolir els coneixements i alhora introdueix l'alumne a la comunitat d'aprenentatge on, a més, disposa de l'accés a altres serveis per activar el català, com el Voluntariat per la llengua.