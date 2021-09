La 64a edició de la Innocentada es reprendrà avui (a les 19h i a les 20.30h) després de dos ajornaments. El gener passat no es va poder dur a terme per culpa de la pandèmia, que impossibilitava la seva representació, i al maig, la segona data buscada, es va suspendre per un positiu després de la primera setmana d’actuacions. La comissió organitzadora no es va rendir i avui, vuit mesos després del previst, es recupera Manresa Experience, una Innocentada que pretén redescobrir Manresa, escrita per Carles Claret.

«Vam dissenyar les obres en funció de la covid: vam reduir-ne la durada a 35/40 minuts i també vam dividir els protagonistes en dos elencs de sis actors i sis ballarins cadascun», explica Jordi Gener, director del muntatge. Durant la primera tongada, només va poder actuar un dels elencs. «El diumenge hi ha tres actors que no podran ser-hi, així que en recuperem a tres del primer repartiment i n’hem afegit un de nou». Enguany, l’objectiu de la farsa manresana és el de promocionar i vendre Manresa com a producte cultural, contraposant l’esperit manresà amb algú vingut de fora. Manresa Experience. La ciutat com mai l’has vist, que aixopluga l’Agrupació Cultural del Bages, reivindica en clau d’humor els atractius turístics de la capital del Bages.

Una de les dificultats en tot aquest procés era, precisament, trobar una data nova. «Des del Kursaal ens han posat moltes facilitats per poder-la representar en aquestes dates, ha estat molt fàcil», subratlla Txell Vall, membre de la comissió. En aquest sentit, representa un avantatge haver actuat al Conservatori prèviament durant el maig. Tal i com destaca Gener, «normalment comencem a treballar sense conèixer l’espai, i enguany ja tenim el bagatge de la primera tongada. Serà més senzill». Ariadna Guitart signa la direcció coreogràfica.

Treballar la mateixa obra i els mateixos personatges... però amb actors diferents. Aquesta ha estat la tasca de Jordi Gener tots aquests mesos. «Ha estat una experiència molt enriquidora. Assajava amb els dos elencs a la vegada però no es coneixien entre ells, i va ser molt curiosa la seva reacció la primera vegada que es van veure perquè van trobar que les obres eren diferents mentre jo les veia de la mateixa forma». El fet de treballar un mateix paper amb dos actors ha estat un experiment molt interessant per a Gener. «Jo volia fer anar els dos personatges cap al mateix punt, però és impossible que els actors tinguin el mateix bagatge, i això fa que en cada cas l’experiència sigui diferent tot. Tinc ganes de començar per poder treure a la llum tants mesos de treball».

Des d’avui i fins diumenge es podran veure deu funcions al Teatre Conservatori. Avui, estrena a les 19 i a 20.30 h. Demà, mateixos horaris i dissabte i diumenge a les 17.30-19 i 20.30 h. Les entrades (10 euros) es poden comprar a la web el Kursaal (www.kursaal.cat) i a les taquilles.