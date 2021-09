La cantant de Sant Joan de Vilatorrada Celeste Alías prepara un nou projecte: titulat Tranquila, està dedicat les ranxeres i els boleros de la cèlebre cantant mexicana Chavela Vargas, de qui l’any que ve se celebrarà el desè aniversari de la seva mort. Però adverteix: «jo no vull ser Chavela. Es tracta que neixi un altre cop, que estigui amb nosaltres des de la Celeste. La seva música passa per mi, la transformo, la visc i la canto». Per això diu que han creat «boleros galàctics. Amb en Santi Careta i l’Oriol Roca hem desvirtuat les seves cançons i els hi hem donat una dimensió més contemporània, ampliant la paleta rítmica i de colors». Però que ningú s’espanti: «el públic podrà cantar les cançons més conegudes», des de Paloma negra a La Llorona, passant per Se me olvidó otra vez. Ara bé, Celeste Alías adverteix que «la gent gran veurà que són d’una altra manera».

Tranquil·la. Celeste canta Chavela arriba després que fa vuit anys es presentés Celeste canta Machín, recital amb el qual va fer més d’una cinquantena de bolos amb els mateixos músics (l’avinyonenc Careta a la guitarra i el barceloní Roca a la bateria, però ara sense el també guitarrista David Soler). «Les ranxeres de la Chavela sorgeixen del mateix lloc que els boleros de Machín, del que escoltava a casa quan era petita», remarca la cantant santjoanenca. Així, quan amb en Santi Careta «tenim necessitat de tocar junts, el vaig a veure a Santa Eugènia de Relat [on Careta té l’estudi], i van anar naixent les cançons a poc a poc. El primer bolo ja el vam fer fa quatre anys al Josart [certamen artístic de Josa del Cadí]».

Concert teatralitzat

Però Celeste Alías tenia ganes de fer un pas endavant i teatralitzar el concert, per exposar la figura de Chavela Vargas, una autèntica pionera de l’univers LGTBI, i viatjar a través de la seva «dramàtica» vida, a través de reflexions i confessions. I per això va buscar una visió exterior, la de Martí Torras Mayneris, que ha treballat en la direcció de directes de grups com Love of Lesbian, La Pegatina, Els Catarres... Signa la dramatúrgia de l’espectacle amb Sadurní Vergés i li ha transmès a la cantant de Sant Joan «una manera de dir els textos i des d’on dir-los. És un treball que m’ha fet créixer molt».

Per crear un espectacle global, Celeste Alías s’ha envoltat d’un gran equip amb el qual ha treballat intensament durant tota aquesta setmana al Centru de Cabrianes. D’entre tot l’equip, hi destaca Txema Rico, parella de la cantant, que ha creat una escenografia que recorda a l’univers de Chavela Vargas, amb els ponchos i els altars amb espelmes i fotografies per als morts. També bona part de la feina ha sorgit de la Fundació La Plana, a Santa Maria d’Oló. I, per testar com funciona en escena, faran una preestrena de l’espectacle aquest diumenge (12 h) al mateix Centru de Cabrianes. Ara bé, l’estrena absoluta tindrà lloc el diumenge 17 d’octubre (13 h) al teatre Conservatori de Manresa, en el marc de la Fira Mediterrània. «Estem molt contents que des de la Fira hagin cregut en aquest projecte de cultura popular», remarca Celeste Alías.

Malgrat que l’espectacle es tituli Tranquila, per com Chavela Vargas afrontava l’amor i la mort, a hores d’ara la cantant santjoanenca reconeix que està «nerviosíssima» per les expectatives posades en aquest projecte. Però també destaca que el procés creatiu «em remou», perquè cada tema de la mexicana «em fa esborronar per la seva manera de cantar i des d’on diu les coses. És un cant molt profund i per mi també és un referent humà». I en subratlla una gran frase: «Nunca se dice adiós, se dice te amo».