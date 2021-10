Els manresans i manresanes d'entre 12 i 25 anys podran comprar fins al 30 de novembre dues entrades de cinema al preu d'una (2x1) gràcies a la campanya que l'Ajuntament de Manresa ha engegat amb la col·laboració de Cinemes Bages Centre.

Segons el consistori la promoció té per objectiu promocionar el consum cinematogràfic i impulsar l’accés a activitats culturals entre el públic més jove. A més, també té la finalitat de donar indirectament suport a la indústria del cinema, sector fortament afectat per les mesures sanitàries imposades per fer front a la covid-19. La campanya es basa sobre la programació ordinària de Bages Centre per fomentar l’hàbit d’anar al cinema en el temps lliure.

Els destinataris de l'oferta són els joves de 12 a 25 anys i el descompte no serà compatible amb cap altra promoció comercial de Bages Centre. Per accedir-hi caldrà que les persones beneficiàries acreditin per qualsevol mitjà l’edat a taquilla. L’Ajuntament de Manresa destinarà un total de 10.000 € + IVA i tindrà una vigència del 4 d’octubre fins al 30 de novembre de 2021, o fins que s’exhaureixi aquest import. Tenint en compte el preu mitjà de les entrades es calcula que se’n podran beneficiar fins a 3.000 joves (1.500 entrades de pagament i 1.500 gratuïtes).

La campanya forma part dels actes de Manresa i Acció! Vivint en pantalla gran, un programa que neix amb la voluntat de commemorar els 125 anys de la primera projecció cinematogràfica a Manresa i el 60è aniversari del rodatge de la pel·lícula “Plácido”, de Luis García-Berlanga; i amb la finalitat de reforçar la imatge i el nom de la ciutat amb el món del setè art.

Està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i diverses entitats vinculades amb el món de la cultura i el cinema: Cineclub Manresa, El Galliner, CLAM Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, Cinemes Bages Centre, Manresa Film Office i altres personalitats relacionades amb l’àmbit cinematogràfic. Compta amb la col·laboració de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

Properes activitats de la campanya Manresa i Acció!

La campanya Manresa i Acció entra en la seva recta final. Les activitats previstes per al darrer trimestre del 2021 són:

9 d’octubre, a les 20 h, als Cinemes Bages Centre

Presentació de la pel·lícula Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón i rodada a Manresa. Comptarà amb la presència de membres de l’equip.

La pel·lícula es podrà veure a partir del 8 d’octubre

Organitza: Manresa Film Office i Cinemes Bages Centre

Fins al 10 d’octubre, de dimarts a diumenge, de 17:30 a 20:30 h, a l’Espai Plana de l’Om

Cineclubisme: El públic s’organitza, una exposició produïda per la Filmoteca de Catalunya i comissariada per Juan Manuel García Ferrer que commemora els 40 anys de la Federació Catalana de Cineclubs.

Organitza: Cineclub Manresa

24 d’octubre, a les 18:30 h, al Teatre Conservatori

Projecció de la pel·lícula Vivir rodando, de Tom Dicillio, dins del cicle “Cinema dins el cinema”. Presentació a càrrec d’Esteve Soler, director de CLAM Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.

Organitza: Cineclub Manresa

31 d’octubre, a les 18:30 h, a l’Auditori de la Plana de l’Om

Gràcies per la propina, de Francesc Bellmunt. Adaptació al cinema de la novel·la de Ferrant Torrent. Comptarà amb la presencia del seu director, Francesc Bellmunt, i del músic i compositor Manel Camp. Activitat emmarcada dins el cicle “De Minorisa a Carst” 75è aniversari Manel Camp

Organitza: Cineclub Manresa

1 de novembre, a les 18 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal

Concert de bandes sonores: Concert Paradiso. Un homenatge al compositor de cinema Ennio Morricone amb la interpretació de temes de quatre de les seves bandes sonores més conegudes, que anirà a càrrec de Carles Cases i l’Orquestra de Cambra de Vic i estarà comentat en directe per l’especialista en cinema Àlex Gorina.

Organitza: Associació Cultural el Galliner

A partir del 19 de novembre a la Sala Gran del Centre Cultural el Casino

Una mirada en moviment: Manresa i el cinema, una exposició de gran format que recorrerà la història i el present de l’art i la indústria cinematogràfica a la nostra ciutat a través d’un recorregut per diferents àmbits i moments històrics: les primeres projeccions, els professionals manresans a la indústria del cinema, les associacions, els festivals, les localitzacions i els rodatges a la ciutat, amb una referència inexcusable al rodatge de Plácido.

Organitza: Centre Cultural el Casino

Del 22 al 27 de novembre als Cinemes Bages Centre

Setmana Berlanga. Setmana dedicada a oferir una retrospectiva de la principal filmografia de Berlanga, on es projectaran: Bienvenido Mr.Marshall, Verdugo, La Escopeta Nacional, La Vaquilla i Todos a la Cárcel.

23 de novembre, a les 19 h, a la Sala d’actes de la Biblioteca del Casino

Del Super8 al 4K, taula rodona sobre l’evolució del cinema fet a Manresa des dels anys 70 fins a l’actualitat.

Organitza: Cineclub Manresa

27 de novembre, a les 19:30 h, a l’Auditori de la Plana de l’Om

Projecció dels films presentats al Premi Plácido 2020 (Premis Lacetània)

29 de novembre, a les 19 h, a l’Espai Òmnium

Presentació del llibre Laya Films i el cinema a Catalunya durant la Guerra Civil, d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, historiador, crític i realitzador de cinema. L’acte també anirà a càrrec del crític de cinema Jordi Bordas

Organitza: Òmnium Cultural i Cineclub Manresa

3 de desembre, a les 19 h, a l’Auditori de la Plana de l’Om

Acte d’homenatge a Joan Soler. Taula rodona i projecció de curtmetratge de l’autor manresà.

Organitza: Cineclub Manresa

27 de desembre al Teatre Conservatori

Acte final. Projecció de pel·lícules de Segundo de Chomón Ruiz, pioner del cinema a Catalunya, amb acompanyament musical en directe i moltes sorpreses.

Organitza: Cineclub Manresa i Associació Cultural el Galliner